Predoiu anunţă că MAI vrea să cumpere drone maritime pentru misiuni de supraveghere: "Un număr suficient ca să protejăm frontiera"

Predoiu anunţă că MAI vrea să cumpere drone maritime pentru misiuni de supraveghere. Sursa foto: Cătălin Predoiu / Facebook

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat vineri, la Constanţa, că instituţia pe care o reprezintă este preocupată de achiziţionarea unor platforme maritime autonome pentru sprijinirea misiunilor de supraveghere şi monitorizare în mediul marin, notează Agerpres.

"Avem un protocol de colaborare cu firma respectivă, prin structurile noastre, Garda de Coastă, pentru a testa aceste drone care au o mare capacitate de supraveghere şi monitorizare, cu multiple funcţionalităţi. Ele sunt testate pentru că avem în vedere un program al Ministerului Afacerilor Interne. (...) Ne preocupăm de achiziţionare", a declarat Predoiu, într-o conferinţă de presă, adăugând că achiziţiile pot fi făcute printr-o componentă a programului european de finanţare SAFE.

Potrivit acestuia, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) urmăreşte îmbunătăţirea activităţii privind combaterea infracţiunilor de tip migraţie, contrabandă, trafic de persoane şi de droguri.

"Avem în vedere un număr suficient să acopere nevoile noastre de a proteja frontiera (...) de infracţionalitate de tip migraţie, contrabandă, trafic de persoane, trafic de droguri, acestea sunt responsabilităţile noastre", a spus Cătălin Predoiu.

O prezentare demonstrativă a unei platforme maritime autonome pentru sprijinirea misiunilor de supraveghere şi monitorizare în mediul marin, platformă aflată într-o perioadă de testare, a avut loc zilele trecute în portul Constanţa, în cadrul demersurilor MAI, prin Garda de Coastă, de identificare şi evaluare a unor soluţii tehnologice moderne care pot contribui la consolidarea capacităţii de supraveghere a frontierei maritime şi la creşterea nivelului de securitate în zona de responsabilitate.

Cătălin Predoiu, a participat vineri, la Constanţa, la o şedinţă de lucru cu privire la sezonul estival, alături de reprezentanţi ai tuturor structurilor MAI centrale şi locale, ulterior susţinând o conferinţă de presă.