Predoiu anunță unități specializate în Poliția Română pentru cazurile de violență domestică

Număr destinat victimelor violenței domestice în România: 0800500333. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministrul Afacerilor Interne a prezentat, în plen, o reorganizare operațională la nivelul Ministerului și al Poliției Române, orientată strict pe combaterea violenței domestice. Măsurile anunțate includ înființarea de unități și compartimente specializate, alocarea de resurse suplimentare și formarea de polițiști dedicați acestui tip de infracționalitate, cu specializare în intervenții, documentarea probelor și relația cu victimele.

Predoiu a arătat că noua arhitectură urmărește scurtarea timpilor de reacție și creșterea calității administrative și probatorii a dosarelor, astfel încât ordinele de protecție să fie susținute de documentare solidă și să obțină o rată mai mare de confirmare în instanțe. Instrumentele existente – ordinele de protecție, monitorizarea prin brățări electronice și sancțiunile penale ajustate – rămân în vigoare, cu obiectivul unei aplicări consecvente, previzibile și bine coordonate.

Ministrul a subliniat că eficiența noilor structuri depinde de sincronizarea etapelor instituționale. Intervenția poliției trebuie să coreleze cu direcțiile de urmărire penală și cu calendarul judiciar, fără sincope procedurale. În acest sens, Predoiu a anunțat deschidere pentru un dialog tehnic constant cu Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și parchetele, astfel încât standardele de lucru să fie compatibile pe întreg lanțul – de la apelul la 112 și evaluarea riscului, până la monitorizarea respectării ordinelor de protecție.

Componenta socială rămâne parte a soluției. Noile unități specializate vor colabora cu serviciile sociale și organizațiile neguvernamentale, pentru orientarea victimelor către asistență juridică, psihologică și adăpost, precum și pentru creșterea gradului de informare privind mecanismele legale disponibile. „Sunt total deschis oricărei colaborări care întărește protecția victimelor și responsabilizează agresorii”, a spus Cătălin Predoiu, rezumând obiectivul reorganizării: un răspuns integrat, predictibil și verificabil, cu impact direct asupra siguranței în comunitate.