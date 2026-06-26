Predoiu, la premierea unor cadre MAI: Dacă unii politicieni ar avea jumătate din generozitatea unui angajat MAI, am fi avut guvern deja

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. Sursa foto: captură video

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a participat, vineri, la ceremonia de premiere a cadrelor MAI care au îndeplinit cu devotament misiuni de excepție. "Cei premiați astăzi sunt colegi din toate armele, care au intervenit în situații de risc ridicat, au salvat vieți, au acționat cu profesionalism și cu curaj în momente în care miza era maximă", a transmis Predoiu, care, potrivit predoiupolitica.ro, a făcut o comparaţie şi cu ce se întâmplă pe scena politică: "Dacă unii lideri politici ar avea jumătate din generozitatea altruistă a unui angajat al Ministerului Afacerilor Interne în acțiune, am fi avut guvern de o lună de zile deja".

Predoiu a ţinut un discurs la premierea cadrelor MAI care au intervenit în diderite situaţii de risc: O femeie și un copil de un an salvați prin intervenția în forță a polițiștilor, doi minori scoși din râul Ialomița, o fetiță căzută într-o fântână în construcție, un copil scos dintr-o mașină distrusă pe DN2, un bărbat căzut în apă înghețată, la peste 20 de metri de mal, o grădiniță evacuată în timp record, o femeie salvată dintr-un incendiu la Piatra-Neamț, un copil născut în ambulanță, asistat de un paramedic SMURD, sunt câteva dintre exemplele date de Predoiu.

"Aș vrea, în primul rând, să subliniez faptul că mă simt extrem de onorat în această postură, să îi recompensez pe colegii noștri care au demonstrat, încă o dată, calitatea umană, înainte de toate, a cadrelor acestui minister. Astăzi sunt ei, altădată au fost alții, în viitor vor fi alți colegi sau ei, din nou, dar, în orice caz, ceea ce îi unește pe toți este profesionalismul și dragostea de oameni, de comunități, patriotismul, o anumită noblețe sufletească pe care o întâlnești cu predilecție la cei care își fac datoria sub drapel și în slujba cetățenilor.

După cum știți, organizăm periodic ceremonii de premiere a cadrelor care au acționat exemplar în situații de risc și cred că este important să spun de ce facem acest lucru în mod regulat. Nivelul de devotament din acest minister este unul excepțional, confirmat periodic în misiuni excepționale, confirmat de cifre, de rapoarte, de cazuistică. Avem zilnic aproximativ 30.000 de colegi la datorie.

Recunoașterea meritelor excepționale este o datorie a conducerii instituției și trebuie să rămână o practică instituțională constantă. Cei premiați astăzi sunt colegi din toate armele: polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră, salvamontiști, piloți, paramedici, cadre care au intervenit în situații de risc ridicat, au salvat vieți, au acționat cu profesionalism și cu curaj în momente în care miza era maximă.

Unii dintre ei nu erau în serviciu când au intervenit. Pentru noi, Ministerul Afacerilor Interne, datoria nu are program, datoria este permanentă. Această mentalitate dovedită în acțiune ilustrează, mai bine decât orice, ce înseamnă cu adevărat să faci parte din această instituție.

Este important să vă spun ce anume premiem astăzi. Nu în termeni generali și abstracți, ci concret. O femeie și un copil de un an salvați prin intervenția în forță a polițiștilor, doi minori scoși din râul Ialomița, o fetiță căzută într-o fântână în construcție, un copil scos dintr-o mașină distrusă pe DN2, un bărbat căzut în apă înghețată, la peste 20 de metri de mal, o grădiniță evacuată în timp record, o femeie salvată dintr-un incendiu la Piatra-Neamț, un copil născut în ambulanță, asistat de un paramedic SMURD.

Și Alexandru, băiețelul de cinci ani dispărut la Sebeșu de Jos, găsit în viață după peste 40 de ore de căutări. Îl menționez separat, pentru că acel caz a arătat ce poate face această instituție când se mobilizează complet, când armele conlucrează perfect, când nimeni nu mai ține cont de culoarea uniformei, de stilul ei sau de gradele de pe umăr, ci își dedică fiecare secundă de energie pentru salvarea unei vieți.

Unii dintre cei premiați au intervenit în timpul liber, unul pentru a imobiliza un bărbat care amenința cu un cuțit un grup de copii, altul pentru a salva un copil rănit grav.

Premiem astăzi și integritatea. Nu pentru că ar fi o excepție, ci pentru că este o valoare fundamentală pe baza căreia funcționează Ministerul Afacerilor Interne, temelia pe care se construiește încrederea cetățeanului în această instituție.

Astăzi este și Ziua Drapelului Național. Cred că nu exista un context mai potrivit pentru o astfel de ceremonie. Patriotismul are multe forme de expresie, dar forma lui cea mai concretă și mai puțin spectaculoasă, dar solidă, este aceasta: să îți faci datoria bine, să fii profesionist, în fiecare zi, în orice condiții, cu orice cost! Oamenii premiați astăzi au făcut mai mult decât atât, au acționat exemplar în momente în care alții nu ar fi putut sau nu ar fi știut ce să facă", a afirmat ministrul de Interne.

Comparaţia cu tensiunile din politică

"Folosesc acest prilej pentru a spune din nou câteva lucruri despre dotarea și echiparea personalului. Provocările cu care se confruntă MAI sunt în creștere și vor continua să crească: criminalitate organizată, trafic de droguri, violență de toate tipurile, migrație ilegală, criminalitate cibernetică, atacuri hibride, o presiune operațională continuă. Contextul de securitate european și regional s-a complicat semnificativ, iar această tendință va continua.

În ultimii trei ani, am investit substanțial, peste 2 miliarde de euro, din fonduri europene și alocări de la bugetul de stat, în echipamente logistice, autospeciale, drone, laboratoare și modernizarea infrastructurii MAI. Am ridicat capacitatea operațională a ministerului la un nivel care, înțeleg de la cei mai vechi din această instituție, nu a mai fost atins până în prezent.

Ceea ce s-a făcut în 2023 și 2024 trebuie, însă, să fie doar un început. Dotarea și echiparea personalului nu sunt favoruri, sunt obligații ale guvernului față de oamenii care acționează în numele lui.

La fel aș putea spune în ceea ce privește legislația. Avem depuse proiecte de instrumente legislative în Parlament care stagnează, există lacune legislative care creează breșe de securitate, există situații în care personalul Ministerului Afacerilor Interne este insuficient protejat juridic în momentul intervenției. Există neclarități normative care îngreunează acțiunea și care trebuie corectate. Acestea nu sunt probleme noi, sunt cunoscute de mult timp și au rămas nerezolvate prea mult timp și, de aceea, Ministerul Afacerilor Interne a acționat asupra lor prin formularea de proiecte și amendamente, dar rămâne ca Parlamentul să le adopte la fel de repede precum au fost elaborate în minister.

Fac aceste considerații mai ales pentru că sper să fim în preajma instalării unui nou guvern, cu puteri depline, deși nu e deloc clar acest lucru, văzând tertipurile practicate pe scena politică. Este un moment de decizie; ar trebui să ieșim cu toții din logica egoistă a intereselor politice de partid atunci când vorbim despre siguranța cetățeanului, despre ordine publică, despre dotarea forțelor care servesc statul, cetățenii, comunitățile. Sunt prea multe de făcut pentru a mai permite blocaje sau amânări din calcule politice înguste.

Continuitatea investițiilor în acest domeniu al siguranței publice și al securității naționale, revizuirea cadrului legislativ și protecția personalului operativ nu sunt opțiuni, sunt necesități, sunt comandamente obligatorii pentru cetățeni, pentru cei care servesc cetățenii și patria.

Dacă unii lideri politici ar avea jumătate din generozitatea altruistă a unui angajat al Ministerului Afacerilor Interne în acțiune, am fi avut guvern de o lună de zile deja.

Înainte de a încheia, aș vrea să le spun câteva cuvinte familiilor dumneavoastră, celor de acasă. Ei poartă o parte din povara acestei profesii pe care dumneavoastră o exercitați cu noblețe. Anxietatea unui telefon care întârzie, grija unei ture de noapte care se prelungește, îngrijorarea pe care aleg să nu o arate, ca să nu vă tulbure în exercitarea misiunilor. Recunoașterea pe care o acordăm astăzi celor premiați li se cuvine și lor.

Vă mulțumesc pentru profesionalism, pentru curaj, pentru patriotism, pentru felul în care reprezentați și serviți această instituție și, prin ea, cetățeanul român și România. Sunt mândru de dumneavoastră, de toți colegii dumneavoastră și sunt mândru că încă vă reprezint ca ministru.

Mult succes în continuare. Rămâneți concentrați pe ce aveți de făcut, faceți întotdeauna ce ați făcut în aceste operațiuni: fiți la înălțime, fiți cei mai buni", a încheiat Cătălin Predoiu.