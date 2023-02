Premierul Nicolae Ciucă: "Putem să devenim garanți de securitate energetică și furnizori de energie"

România are un potențial energetic deosebit și putem într-adevăr să devenim garanți de securitate energetică și furnizori de energie, spune premierul Nicolae Ciucă la o deabatere organizată de Guvern și OCDE.

Sursa foto: Facebook | Guvernul Romaniei

Premierul a indicat și agricultura și domeniul IT drept sectoare cu potențial.

"Îmi face o deosebită plăcere să deschid acest eveniment important, dedicat aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și beneficiilor care decurg din aceasta. Aș dori să menționez că actualul context internațional este unul extrem de complex, fie că ne gândim la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, la crizele generate de acesta în plan economic, energetic și alimentar sau la efectele pandemiei Covid-19, pe care încă le resimțim. Anul 2022 a fost un an al provocărilor, fiind testate din plin capacitățile noastre de reacție și reziliență. Am continuat să consolidăm, prin eforturile noastre, profilul european și internațional al României. Ancorată profund în valorile democratice, România este determinată să continue procesul său de modernizare. Vin în fața dumneavoastră astăzi pentru a vă asigura că avem înaintea noastră un an cu planuri ambițioase și acțiuni consistente în termeni de politică internă și externă", a declarat Nicolae Ciucă.

El amintește că, după o așteptare care a durat 18 ani, anul trecut România a fost invitată să înceapă procesul de aderare la OCDE, notează Mediafax.

"Este vorba despre cea mai puternică organizație de cooperare economică existentă la nivel global, având sub umbrela sa state care reprezintă peste 70 % din comerțul mondial și aproximativ 90% din valoarea investițiilor de capital. Aderarea României la OCDE a devenit un obiectiv major de politică externă și un obiectiv strategic de țară, după aderarea la Uniunea Europeană și NATO, iar deschiderea discuțiilor de aderare este o recunoaștere a potențialului nostru de dezvoltare. Totodată, reprezintă un vot de încredere important acordat României, pe care vrem să îl valorificăm.(...) Drumul către obiectivul nostru comun - aderarea la Organizație - va deschide un nou capitol în procesul de modernizare a statului român, constituind o oportunitate clară pentru transformarea semnificativă a administrației, a instituțiilor și a societății în ansamblul său. Fiecare transformare din acest parcurs va aduce beneficii reale mediului de afaceri, companiilor și antreprenorilor, fie aceștia români sau străini. Mediul de afaceri reprezintă un vector important în modernizarea României, iar pentru aceasta ne dorim un parteneriat onest, solid și deschis cu dumneavoastră. Statutul de membru OCDE reprezintă intrarea într-un club, cu reguli și norme bine definite, care asigură un grad înalt de transparență și predictibilitate, elemente indispensabile unui mediu de afaceri dinamic și prosper", a mai precizat Ciucă.

Premierul arată că statutul de membru OCDE reprezintă, totodată, un indicator puternic de încredere pentru investitorii interni și internaționali, un catalizator care antrenează stimularea investițiilor directe, și consolidează încrederea piețelor internaționale în stabilitatea economică internă.

"Ca stat-membru, România va folosi accesul la know-how și schimbul de bune practici cu alte state OCDE, care ne vor ajuta să formulăm politici publice favorabile mediului de afaceri. În ceea ce privește situația economică actuală din România, în 2022, Produsul Intern Brut al României a crescut cu aproape 50 miliarde euro față de anul precedent, adică 4,9%, reprezentând o creștere semnificativă, echivalentă cu întreg PIB-ul țării noastre de acum 20 de ani. Dorim să continuăm în mod susţinut această dinamică, la care ați dumneavoastră ați contribuit din plin, iar statutul de membru OCDE va avea un aport semnificativ în acest sens. Vreau să vă asigur de întreaga noastră determinare în a avea un parcurs solid și consistent pentru atingerea acestui obiectiv. Revenind la beneficiile aderării la OCDE pentru companiile din România, acestea se vor traduce inclusiv prin acces la expertiza specialiștilor OCDE în domenii precum noile tehnologii digitale, tranziția verde sau promovarea comportamentului responsabil în afaceri. În ceea ce privește transformarea digitală, mizăm pe sprijinul OCDE atât în cadrul procesului de aderare, cât și ulterior, din postura de membru cu drepturi depline. Aceste eforturi vor veni să completeze măsurile pe care Guvernul le ia deja în acest domeniu, un exemplu în acest sens fiind programul de digitalizare a IMM-urilor", a adaugat Nicolae Ciucă.

Premierul afirmă că România are un potențial energetic deosebit

"Putem într-adevăr să devenim garanți de securitate energetică și furnizori de energie. România are o capacitate de producție agricolă care în acest moment nu lucrează la cel mai înalt nivel de eficiență, ne va lua ceva timp să ajungem acolo, dar să ne propunem să creștem permanent eficiența producției agricole astfel încât să putem să determinăm investitorii nu doar să importe materie primă din producția noastră agricolă, ci să vină să o proceseze. Valoarea adăugată este cea care ne va ajuta să echilibrăm balanța de deficit comercial. Este greu de acceptat ca șara noastră să aibă deficit de balanță comercială pe produse alimentare, doar să dau un exemplu. Al treilea domeniu este domeniul IT-C. Avem companii recunoscute la nivel european, mondial, avem o parte de creativitate specifică în acest domeniu, iată un potențial care în actuala etapă de dezvoltare pe acest domeniu și implicațiile lui pe orizontală ne oferă posibilitatea cel puțin pe cele trei domenii să performăm", a încheiat Ciucă.