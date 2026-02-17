Preşedintele Nicuşor Dan l-a rechemat pe Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador în Cipru

<1 minut de citit Publicat la 13:19 17 Feb 2026 Modificat la 13:19 17 Feb 2026

Sorin-Dan Mihalache fusese numit ambasador în Cipru în ianuarie 2021 / sursă foto: Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul privind rechemarea lui Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cipru.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea domnului Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru”, a transmis Administrația Prezidențială.

În data de 8 iunie 2016, Sorin-Dan Mihalache fusese numit ambasador al României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Ulterior, în ianuarie 2021, fostul președinte Klaus Iohannis a semnat decretul privind numirea acestuia în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cipru.