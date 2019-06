Preşedintele TSD, Gabriel Petrea, şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de secretar general al PSD

Foto: Facebook/Gabriel Petrea

Gabriel Petrea, preşedintele Tineretului Social Democrat, a anunţat miercuri că va candida pentru funcţia de secretar general al PSD la congresul din 29 iunie.



"Am luat această decizie pentru că nu puteam accepta să stau pe margine în timp ce partidul în care am investit timp, energie, muncă, multă muncă şi mai ales suflet are nevoie de ajutor pentru a-şi putea găsi direcţia şi pentru a-şi putea regăsi ritmul şi locul în politica românească", a scris el pe Facebook, unde a transmis mai multe mesaje pentru colegii din TSD şi PSD.



Pentru aceeaşi funcţie în partid îşi va depune candidatura şi Codrin Ştefănescu, poziţie pe care a mai ocupat-o în trecut.



"Să avem înţelepciunea să alegem corect în acest moment de cotitură vitală pentru partid. Din nou, să îl ducem împreună pe drumul succesului! Vă cer să priviţi în jurul vostru, să vedeţi ce se întâmplă şi să votaţi aşa cum vă dictează conştiinţa şi sufletul", s-a adresat Ştefănescu social-democraţilor.



Pentru funcţia de preşedinte al PSD şi-au anunţat oficial candidatura Viorica Dăncilă, care conduce interimar partidul, şi deputatul Liviu Pleşoianu.



Viorica Dăncilă s-a arătat încrezătoare că va avea susţinerea organizaţiilor pentru candidatura sa la preşedinţia PSD.



"Am fost preşedinte al Organizaţiei de femei, este o organizaţie la care ţin foarte mult, am susţinerea colegelor mele. Am păstrat în permanenţă relaţia foarte bună cu organizaţia de femei. Vom vedea la congres", a afirmat ea recent.



Pe de altă parte, Liviu Pleşoianu a spus că "în PSD e timpul trierii bărbaţilor de stat de mimozele ipocrite".



"Fie să se separe apele la acest Congres: bărbaţi de stat - într-o parte - şi mimoze politice ipocrite - în cealaltă parte. Fie să fim oameni liberi, nu pioni mutaţi cu mâna! Ne vedem la Congres...", a scris el pe Facebook.



La Congresul PSD din 29 iunie vor fi aleşi preşedintele partidului, preşedintele executiv şi secretarul general şi va fi modificat statutul partidului. Potrivit Vioricăi Dăncilă, va fi organizat un alt congres pentru desemnarea candidatului la prezidenţiale.