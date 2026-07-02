Prima reacție a lui Ilie Bolojan în cazul „azilului groazei” din Bihor: „Nu am avut interacțiuni, nu i-am vizitat niciodată”

Premierul demis al României, Ilie Bolojan. Foto: Captură video Guvernul României / Facebook

Ilie Bolojan a avut prima reacție în cazul azilelor de la Bihor. Premierul demis al României a spus că nu a avut „interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații” și nu i-a vizitat niciodată, după ce Antena 3 CNN a prezentat mai multe informații potrivit cărora unii politicieni locali PNL știau de ceea ce se întâmplă. Mai mult, Viorel Pașca a fost premiat de Primăria Oradea când Bolojan era primar.

În emisiunea „Decisiv”, realizată de Cătălina Porumbel, au fost prezentate informații privind existența unor politicieni locali PNL care ar fi avut cunoștință despre activitatea centrelor în perioada în care Ilie Bolojan era primar al municipiului Oradea.

El a fost întrebat, joi, dacă știa de această situație.

„Oricât ați încerca, prin expozeul amplu, să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură.

Nu am nicio legătură cu acest caz, nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații și nu i-am vizitat niciodată. Nu am avut tangențe sau competențe de reglementare în acest domeniu. Cei care pot face inspecții sunt reprezentanții agențiilor județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte. Nici în calitate de președinte al Consiliului Județean nu am avut astfel de rapoarte.

În fiecare an, Direcția de Asistență Socială Oradea premiază ONG-uri implicate în activități de responsabilitate socială. În anii în care am fost primar nu am participat la astfel de premiere. Nu am cunoștință despre persoanele sau organizațiile pe care direcția le-a premiat”, a spus el.

Este anchetă de amploare în Bihor, într-un dosar care amintește de azilele groazei. Sub paravanul unei asociații umanitare, o grupare ar fi exploatat sute de bătrâni, persoane cu handicap și pacienți vulnerabili, pentru a le încasa pensiile, indemnizațiile, ajutoarele sociale și donațiile.

Victimele ar fi fost ținute în condiții inumane, fără acces la tratamentele medicale și la îngrijirea de care aveau nevoie. Iar cei care mureau, ar fi fost îngropaţi pe un teren viran de lângă cimitir, pentru ca gruparea să încaseze ajutoarele de înmormântare.

În centrele vizate au fost găsite peste 400 de persoane în condiții inumane.