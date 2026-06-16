Prima reacție din PNL după ce Adrian Veștea a ignorat ultimatumul și a început negocierile pentru formarea Guvernului

PNL a transmis clar că nu va susţine Cabinetul Veştea. Foto: Agerpres

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a reacționat, marți, după ce Adrian Veștea a anunțat, la expirarea ultimatumului dat de partid, că nu își va depune mandatul și va continua negocierile pentru formarea unui guvern.

Motreanu a subliniat, pe Facebook, că PNL nu nu va vota învestirea lui Veștea în funcția de prim-ministru și a avertizat că orice liberal care va accepta să fie ministru în acest guvern va fi scos din partid.

„Biroul Politic Național al PNL a menținut decizia de a nu guverna cu PSD. Nu vom vota învestirea lui Adrian Veștea în postul de premier, pentru că este o decizie luată cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, în afara PNL, fără consultarea PNL. PNL îi solicită lui Adrian Veștea să își depună mandatul, ținând cont de faptul că nu are sprijinul PNL.

Parlamentarii liberalii nu vor vota Guvernul Veștea. Orice membru PNL care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatat de partid va fi exclus”, a scris Dan Motreanu în postarea sa.

Europarlamentarul liberal îi cere Președintelui Nicușor Dan să reia consultările pentru identificarea unei soluții „clare și asumate”.

„PNL își ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară. Democrația înseamnă decizii luate la vedere, împreună cu partidele votate de cetățeni, nu decizii luate în mod secret.

Considerăm necesară reluarea dialogului politic, iar solicitarea PNL către președintele României este de a convoca noi consultări pentru identificarea unei soluții clare și asumate. Toate opțiunile trebuie analizate transparent, inclusiv varianta unui guvern minoritar, în baza unui acord național care să asigure stabilitatea țării. PNL trebuie să rămână un partid liber și fidel propriilor decizii”, a mai adăugat Motreanu.

Între timp, Veștea, care a anunțat la ora 10.00 că nu își depune mandatul, „indiferent de presiunile” care se fac asupra sa, a început negocierile la Vila Lac 1, cu grupurile mici din Parlamen, PACE și neafiliați.

În condiţiile în care PNL a transmis clar că nu va susţine Cabinetul Veştea, iar PSD suspendă pentru moment întâlnirea cu premierul desemnat, toţi ochii sunt astăzi îndreptați spre UDMR şi USR. Cele două partide au astăzi şedinţe pentru a decide dacă vor vota în Parlament învestirea noului Guvern.