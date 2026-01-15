Prima vizită a unui ministru de interne din Turcia, după mai bine de 10 ani. Cătălin Predoiu l-a primit la București pe Ali Yerlikaya

Ministrul de Interne Cătălin Predoiu și omologul său turc, Ali Yerlikaya. Foto: Captură video

Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, l-a primit, vineri, la București, în vizită oficială, pe ministrul de interne al Republicii Turcia, Ali Yerlikaya. Vizita a avut loc la invitația viceprim-ministrului Predoiu și este prima vizită în România, după mai bine de 10 ani, a unui ministru de interne turc, într-un moment cu semnificație specială pentru relațiile bilaterale: în 2026, România și Turcia aniversează 15 ani de la stabilirea Parteneriatului Strategic.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne, ministrul turc a fost însoțit de o delegație amplă, la nivel înalt, formată din conducerea principalelor structuri ale sistemului de afaceri interne: Jandarmeria Turcă, Poliția Națională Turcă, Poliția de Frontieră, Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD) și cea refereitoare la mnagamentul migrației, fapt care reflectă importanța deosebită pe care cele două părți o acordă avansării concrete și implementării efective a obiectivelor și acțiunilor stabilite cu ocazia acestei vizite.

„Pe parcursul vizitei, cei doi demnitari au avut consultări substanțiale, desfășurate într-un spirit deschis și cordial, care au reconfirmat nivelul excelent al cooperării dintre România și Turcia, precum și angajamentul comun pentru consolidarea dialogului politic și a cooperării operaționale la nivelul structurilor celor două ministere”, transmite MAI.

Totodată, a fost evidențiată cu satisfacție de către părți lansarea, la Ankara, în 2024, a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt România–Turcia, care urmează conceptul reuniunilor comune de guvern și stabilește priorități clare în domeniile strategice de interes comun.

Discuțiile s-au concentrat asupra principalelor domenii de cooperare din sfera afacerilor interne, cu accent pe combaterea criminalității organizate transfrontaliere, prevenirea și combaterea migrației ilegale, traficului de persoane, traficului de migranți, traficului de droguri și arme, precum și pe cooperarea în domeniul combaterii terorismului și a finanțării terorismului. Cele două părți au evidențiat importanța formării profesionale, a schimbului de bune practici și a desfășurării de activități operative comune.

În cadrul dialogului, a fost subliniată cooperarea foarte bună dintre Poliția de Frontieră Română și Garda de Coastă Turcă, precum și colaborarea eficientă în cadrul SELEC – Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, în special în domeniile traficului de persoane, traficului de migranți și traficului de droguri. Totodată, cele două părți au convenit continuarea activităților comune în anul 2026, atât în România, cât și în Turcia, inclusiv în domeniul pregătirii profesionale, precum și intensificarea cooperării la nivelul celor două Poliții naționale pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere.

Un alt domeniu important abordat a fost cooperarea în gestionarea situațiilor de urgență, având în vedere riscurile similare generate de poziția geografică a celor două state. A fost evidențiat, de asemenea, ritmul susținut de dezvoltare a relațiilor dintre Jandarmeria Română și Jandarmeria Turcă, concretizat în 2025 prin vizite reciproce la nivelor conducerii celor două Jandarmerii și prin activități comune de pregătire.

Vizita a oferit, totodată, prilejul unui schimb de opinii privind securitatea regională la Marea Neagră, inclisv cooperarea în cadrul NATO și contribuția Turciei la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic al Alianței. A fost reafirmată viziunea comună privind o regiune a Mării Negre sigură, stabilă și prosperă.

„La nivel regional, ne leagă o frontieră maritimă de importanță strategică – Marea Neagră – dar mai ales o viziune comună: construirea unei regiuni sigure, bine conectate și prospere, pe deplin ancorate în spațiul euroatlantic. În actualul context internațional, această convergență de interese face cu atât mai necesară consolidarea cooperării noastre. Colaborarea deja solidă în combaterea migrației ilegale, a criminalității transfrontaliere și în asigurarea siguranței navigației la Marea Neagră demonstrează potențialul real al acestui parteneriat” a declarat ministrul Predoiu.

Vizita ministrului de interne al Republicii Turcia confirmă importanța strategică a relației bilaterale, într-un context regional și de securitate complex, cu obiectivul comun de a asigura siguranța și securitatea cetățenilor celor două state.

Vizita a prilejuit și semnarea unei Declarații comune, care stabilește direcții clare de acțiune și mecanisme de cooperare menite să conducă la rezultate tangibile în beneficiul cetățenilor ambelor state.

În încheiere, cei doi miniștri au convenit să continue dialogul politic susținut și să urmărească îndeaproape implementarea acțiunilor concrete stabilite prin Declarația comună semnată cu acest prilej, cu obiectivul de a consolida securitatea, stabilitatea și capacitatea de răspuns instituțional a celor două state, precum și de a întări cooperarea bilaterală în fața provocărilor actuale și viitoare. În acest context, a fost exprimată dorința ambelor părți de a menține contactele regulate la nivel ministerial și de a continua acest dialog în viitorul apropiat, prin noi întâlniri menite să dea un impuls suplimentar relației româno-turce.