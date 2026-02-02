Primarul care a spus că „cine nu muncește nu merită să trăiască” se apără: „Cine nu muncește nu mănâncă. Aceasta a fost ideea mea”

Primarul PNL din Cleja, Petru Iștoc. Foto: Captură Antena 3 CNN

Primarul PNL din Cleja, județul Bacău, care spunea duminică faptul că „cine nu muncește nu merită să trăiască”, a explicat, luni, la ce anume s-a referit. „Dacă aș fi încă o dată să fac o declarație, aș spune că cine nu muncește nu mănâncă. Aceasta a fost ideea mea”, a explicat primarul, în direct la Antena 3 CNN.

„Dacă aș fi încă o dată să fac o declarație, aș spune că cine nu muncește nu mănâncă. Aceasta a fost ideea mea. Cred că am făcut o declarație externă; într-un fel îmi pare rău, în altă parte, dacă nu mâncăm, nu trăim.

Nu a fost nicio intervenție politică, pur și simplu a fost ideea mea. Când mă întâlnesc cu cetățenii prin comună, îmi spun: «Ce caută atâția anajați care ar fi buni de muncă și nu se angajează?». De fiecare dată când le caut de muncă, ei spun nu pot să se trezească de dimineață și să se ducă la muncă. La ei m-am referit, nu la cei care sunt bătuți de soartă și au tot felul de probleme. Nu e vorba de a muri, e vorba că cine nu muncește nu mănâncă”, a spus Petru Iștoc, primarul din Cleja.

El a subliniat că ajutoarele sociale se dau „conform legii”.

„Noi le dăm conform legii. Eu nu pot să nu le dau dacă vin și spun că nu găsesc loc de muncă. Acestea sunt legile și trebuie să le respectăm”, a adăugat el.

Petru Iștoc a vorbit, duminică, în fața consilierilor locali, despre situația localnicilor care primesc ajutor social și a relatat un dialog cu un astfel de beneficiar, care i-ar fi spus edilului că nu muncește pentru că „nu se scoală de dimineață”.

„Dumnezeu ne-a creat la fel pe toți. Dacă unora dintre noi nu ne place munca…până la urmă, și Hristos spune «băi fraților, cel care nu muncește, să nu mănânce». La muncă, fraților”, spunea el duminică, insistând că cei care nu muncesc „nu merită să trăiască”.