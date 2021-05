Primarul din Limanu, mesaj pentru Cîțu: "Dacă iubește Vama Veche îl rog să ne susțină"

Ediul spune că nu a dorti să îl jignească pe Florin Cîțu prin mesajul său, iar dacă premierul ajunge în Vama Veche, îl roagă să îi facă o vizită, pentru a discuta despre administrația locală și modul în care zona poate fi dezvoltată.

"Vreau să corectez o afirmație, Vama Veche nu este o stațiune, Vama Veche este un sat care aparține de comuna Limanu. Nu este o stațiune.

Referitor la ce au înțeles anumite persoane, că noi i-am interzice domnului Cîțu să vine în Vama Veche, este fals! Era doar o recomandare, ținând cont de modul în care colegii dânsului administrează județul Constanța. Aici mă refer la conducerea CJ Constanța, fiind în acest moment administrată de către un președinte al PNL.

E o dezamăgire anoastră, pentru modul cum au înțeles în ședința de ieri să distribuie dume din cote defalacate din impozitul pe venit, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală. Localitatea pe care o reprezint primd efectiv 25.000 de lei. Dacă cineva îmi poate spune ce poți realiza cu 25.000 de lei, îmi pare rău", a spus primarul de la Limanu, la Antena 3.

Edilul spune că pentru foarte multe persoane Vama este cool doar în timpul verii, în afara sezonului problemel comunității rămânând în responsabilitatea localnicilor. Astfel, primarul de la Limanu cere susținere din partea premierului, reamintind că CJ Constanța nu a alocat pentru Limanu și Vama Veche sumele solicitate pentru dezvoltare.

"Este frumos să te dai vamaiot pentru că e un loc cool, dar pentru unii Vama există doar vara, pentru o petrecere pe plajă, iar cu problemele reale rămân să se lupte localnicii. Nu am vrut să îl jignesc, am tot respectul față de dânsul, dar am vrut să îi transmit atât premierului Cîțu, un mesaj politic, ca între oamnei politici. (...) Drumul către Vama Veche trece prin fața Primăriei Limanu, îl invit, când vine în Vama Veche, poate veni să bem o cafea și putem să dezbatem aspecte administrative legate de un mnagaement eficient al resurselor publice. Poate găsim diferite soluții pentur a rezolva un management de criză, cu buget tăiat compelt de colegii săi de partid (...) Dacă iubește acest loc îl rog să îl susțină, să ne susțină și să schimbe atitudinea colegilor dumnealui când distribuie și alocă resurse financiare", a explicat Daniel Ghoerghe Georgescu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal