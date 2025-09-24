Primarul din Oradea, despre festivalul de 2,5 milioane de lei: Nu tăiem spectacole, cât timp nu am cerut bani la Guvern pentru salarii

Florin Birta, primarul municipiului Oradea. Sursa foto: Agerpres

Primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că nu renunţă la festivalul de 2,5 milioane de lei de luna viitoare, chiar dacă România traversează o perioadă de austeritate. Edilul a motivat decizia spunând că nu a cerut bani de la Guvern pentru salarii sau ca să organizeze anumite evenimente. În cadrul interviului, edilul a subliniat că nu vor fi concediaţi salariaţi din administraţia locală.

Organizat între 10 și 12 octombrie, Festifall este cel mai amplu și cel mai așteptat eveniment din Oradea – se celebrează aniversarea municipiului. Timp de trei zile, muzica, arta și experiențele spectaculoase vor transforma oraşul într-o scenă vie, animată de energie și culoare. Corul Madrigal, Delia, Carla’s Dreams, baletul aerian şi show-ul cu drone sunt principalele printre atracții.

Potrivit declaraţiilor făcute de Florin Birta, la primăria municipiului Oradea există o prevedere nescris care presupune că mai mult de 15% din veniturile proprii nu pot fi cheltuite pe cheltuieli salariale. "Pentru evenimente culturale nu vom reduce acest buget, atâta timp cât n-am cerut niciodată bani de la Guvernul României ca să ne plătească salariile sau ca să organizăm anumite evenimente", a spus edilul.

Întrebat cum se împacă austeritatea cu cele 2,5 milioane de lei cheltuite pe un festival, edilul din Oradea a spus: "Austeritate... Ce înseamnă «austeritate»?. Nu se vorbea neapărat despre austeritate, se vorbea despre reducerea cheltuielilor statului. Ce înseamnă «cheltuielile statului»? Dacă vă aduceți aminte, erau anumite discuții în coaliție din partea unor parteneri: «Domnule, hai să reducem cu 10% nu știu... cheltuielile de funcționare». Nu! Trebuie să facem anumite reduceri. Nu – anul acesta, nu – anul trecut, trebuie să facem à la longue aceste reduceri.

Adică: unde sunt foarte mulți angajați și schema de personal este supradimensionată, trebuie reduși acei angajați. Asta... de ce? Pentru că aceste cheltuieli sunt cheltuieli care se fac an de an și vor crește de la an la an".

Mădălina Mihalache, realizatoarea emisiunii "News Room", a intervenit cu următoarea întrebare: "Nu mai bine renunţaţi la aceste chermeze şi nu daţi oameni afară?", Florin Birta a făcut următoarele precizări:

"Noi nu trebuie să dăm oameni afară. Cu toată acea reducere de 40 - 45%, nu trebuie să dăm oameni afară, pentru că ne-am dimensionat schema de personal normal. Noi avem o prevedere în primăria municipiului Oradea nescrisă: mai mult de 15% din veniturile proprii nu pot fi cheltuite pe cheltuieli salariale și ne încadrăm în acest lucru.

Ceilalți bani merg în investiții, iar pentru evenimente culturale nu vom reduce acest buget, atâta timp cât n-am cerut niciodată bani de la Guvernul României ca să ne plătească salariile sau ca să organizăm anumite evenimente".