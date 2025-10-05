Procurorul șef al DNA: Anul trecut, am avut doar patru sesizări din partea ANAF. Am fost dezamăgit, mă așteptam la mai mult

Marius Voineag, procurorul șef al DNA, a dat detalii la Antena 3 CNN despre marea evaziune fiscală din România. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a vorbit, duminică, în cadrul emisiunii "Ora de foc" la Antena 3 CNN, despre dosarele de evaziune fiscală cu prejudicii mari și a dezvăluit că, în decursul anului trecut, instituția sa a primit mai puțin de 40 de sesizări de la autoritățile cu atribuții de control.

În acest peisaj, se remarcă ANAF, care a trimis în 2024 către DNA doar patru sesizări.

Între cei anchetați de DNA pentru dosare de corupție se află inclusiv funcționari ai Fiscului, a precizat Voineag.

Oana Zamfir: "Cealaltă componentă a nemulțumirii președintelui ține de cazurile legate de evaziune. Dumneavoastră ați primit la DNA marea evaziune, ca să spun așa, peste 10 milioane de lei..."

Marius Voineag: "A fost o dorință pe care am verbalizat-o încă de la preluarea mandatului, ca sa putem pune și noi umărul la ceea ce înseamnă combaterea evaziunii fiscale. Legea s-a modificat abia anul trecut. În mai-iunie ne-a survenit competența în ceea ce privește combaterea marii evaziuni fiscale, cu peste 10 milioane de lei prejudiciu.

Marius Voineag: Doar patru sesizări de la ANAF, într-un an. Mă așteptam la mai mult

Am suferit la capitolul sesizări, am avut doar 4 sesizări la nivelul anului trecut din partea ANAF. Patru sesizări pe întreg anul. În total, de la toate instituțiile cu atribuții de control, am avut undeva la 37 de sesizări. Imaginați-vă că noi avem totuși un flux de 1.800 de dosare pe an pe care le deschidem. Și pentru noi a fost o surpriza neplăcută. Mărturisesc ca m-aș fi așteptat la mult mai mult.

Să sperăm că măcar pe viitor lucrurile se vor îmbunătăți. În ceea ce ne privește, am avut șapte dosare de mare evaziune fiscala, pe care am reușit să le facem și publice, prin acuzațiile pe care le-am formulat. Și aici o să vă spun că avem prejudicii între 18 și 96 de milioane de lei pentru fiecare dintre aceste dosare.

De exemplu, la dosarul care a vizat o frauda intracomunitară cu privire la achizițiile de autoturisme, avem un prejudiciu constatat de 96 de milioane de lei, dar am reușit să punem sechestre până la 60 de milioane de lei, adică stăm destul de bine în ceea ce privește masurile asiguratorii.

Marius Voineag: În ultimii doi ani, am pus sub acuzare 70 de persoane din ANAF și Vamă

Oana Zamfir: "Din oamenii aceștia din ANAF care nu văd marea evaziune, ați luat pe cineva? Ați prins cum se lucrează, astfel încât unii să scape?"

Marius Voineag: "DNA și-a făcut foarte bine treaba în ceea ce privește combaterea corupției în cadrul unor astfel de instituții. Avem undeva la 70 de persoane în ultimii doi ani de zile, cu acuzații formulate, din cadrul ANAF și din Vamă, cu minim 40 de masuri preventive.

Vorbim de infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție. Deci aproape 100 de persoane sunt puse sub acuzare din cadrul acestor instituții. O să vă spun, spre exemplu, că am avut un șef de la AJFP Giurgiu care reușea să facă pierdute, să facă șterse, datorii de zeci de milioane de lei contra unor mite de zeci de mii de euro. Cauza e trimisă în judecată."

Oana Zamfir: "Dar cum făcea asta? Se așeza la calculator și ștergea datorii?"

Marius Voineag: "Practic, fiind șef, avea un ascendent asupra unor funcționari care, de asemenea, au fost puși sub acuzare și care, odată cu mutarea sediului reședinței fiscale din raza (județului) Giurgiu, când se făcea translația sediului social al acelei companii, reușeau (...) să 'piardă' datoriile istorice. Deci, practic cineva încasa doar ca să facă șterse niște datorii care, la un moment dat, figurau undeva."