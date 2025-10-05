Procurorul șef al DNA: Atenția de care ne bucurăm din partea președintelui Nicușor Dan ne ajută. Poate că trebuia să comunicăm mai bine

Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, crede că ar fi trebuit să comunice mai bine rezultatele instituției sale. Sursă foto: Antena 3 CNN

Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a abordat, la emisiunea "Ora de foc" de la Antena 3 CNN, declarațiile critice formulate de președintele Nicușor Dan cu privire la activitatea instituției anti-corupție.

"Dacă vorbim de DNA, vedem că există zone de mare corupție care nu sunt atacate. Zona imobiliară, de exemplu, deși nu e cea mai importantă sau zona de evaziune fiscală", a spus președintele, avertizând că la finalul mandatului lui Marius Voineag, în primăvara anului viitor, activitatea acestuia va fi evaluată.

Oana Zamfir: "Ce anume îl nemulțumește pe președintele Nicușor Dan? Cum răspundeți acestor nemulțumiri? Notăm două lucruri până acum, domnule Voineag: lipsa de anchete în zona evaziunii și în zona imobiliară. De asemenea, președintele a spus prin aprilie, dacă nu mă înșel, că în mod cert DNA-ul nu a mai anchetat mari cazuri de corupție de ani de zile. Mandatul dumneavoastră este, până acum, de doi ani și jumătate. Haideți să o luăm de aici, de la marile cazuri de corupție."

Marius Voineag: "Eu am considerat că atenția de care ne bucurăm din partea președintelui ne și ajută. Am apreciat de fiecare dată că e o invitație în a accelera lupta anticorupție dar, mai ales, în a comunica mai bine rezultatele (...)

Nu aș zice că e vorba de o invitație în a formula sau nu mai departe o altfel de strategie, pe care mi-am asumat-o de la început în mandatul acesta, ci, pur și simplu, de a face lucrurile să fie mai vizibile.

Marius Voineag: Am avut în ultimii doi ani cazuri cu rezonanță publică

Și mărturisesc că după perioada care a vizat în ultimii doi ani și jumătate inclusiv o campanie electorală de un an și jumătate în România, rezultatele noastre poate nu au fost suficient de bine explicate public.

Eu mi-aș dori să vă spun că ceea ce ne bucură pe noi în acest moment este ca am avut totuși cazuri de mare importanță, de mare consistență în ultimii doi ani de zile. Nu doar cazuri care au avut conținut și au fost muncite de către colegii noștri din DNA, ci mai ales cazuri care au avut și rezonanță publică.

Și aici, fie că vorbim de prim-vicepreședinți de partide mari, fie că vorbim de șefi de consilii județene, fie că vorbim de secretari de stat, fie că vorbim de miniștri sau foști miniștri, eu cred că DNA a luptat ca să ducă lucrurile, indiferent de coloratura politică.

Noi ne-am axat în primul rând pe fapte și mai puțin pe persoane și cred că lucrurile trebuie comunicate, gradual, mai bine de către noi."