Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat

Fondurile pentru mașinile cu combustie internă, motociclete și hibride s-au epuizat în doar 13 minute la lansarea din 30 septembrie. sursa foto: Getty Images

Programul Rabla pentru 2026 riscă să fie anulat, deoarece în acest moment nu există un buget disponibil pentru finanțarea lui, a anunțat marți ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Aceasta spune că presiunea bugetară este uriașă, iar prioritare vor fi proiectele care trebuie finalizate prin PNRR și cele deja începute în teren, notează Agerpres.

Buzoianu a explicat că bugetul Administrației Fondului pentru Mediu nu este încă definit, iar programul Rabla nu are, deocamdată, bani asigurați.

„Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu, n.r.). Eu mi-am exprimat public preferinţa, deşi înţeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie finalizarea proiectelor din PNRR, o parte semnificativă din proiectele din PNRR, care şi-au pierdut fondurile, finanţarea, vor fi mutate pe AFM. În acelaşi timp, avem o discuţie cât se poate de aşezată ca, în cazul în care vom găsi totuşi buget pentru Rabla anul viitor, dar momentan nu avem acest buget încă identificat, să fie suplimentar cu câteva condiţii care nu au fost aplicate până în anul acesta. De exemplu, eu susţin să fie aplicat programul Rabla pentru maşini produse în Europa. Nu mai există versiunea de fonduri europene pentru anul următor, dar în acest moment buget identificat pentru programul Rabla nu există”, a declarat ministra, în cadrul Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025.

Ea a insistat că, înainte de orice alt proiect nou, trebuie finanțate lucrările deja începute – în special cele de apă și canalizare, unde oprirea șantierelor ar putea avea consecințe grave pentru comunități.

„Va trebui să avem o discuţie serioasă pentru gândirea bugetului pentru anul viitor al AFM. Din punctul meu de vedere, prioritate vor avea proiecte care au început deja să fie lucrate, adică vorbim de apă, canal, lucrări care deja există în teren, şantiere care au fost deja deschise, care nu pot fi amânate. Dacă ar fi blocate, riscăm să pierdem inclusiv contractele respective, riscăm să avem comunităţi care ar fi putut să aibă apă şi canalizare în 2 ani de zile sau într-un an de zile, şi să nu mai aibă aceste servicii minimale, care sunt absolut esenţiale. Vorbim de proiecte de Centre de aport voluntar, care ne ajută la ţintele de la nivel european, ne ajută inclusiv pe infrastructura care nu a existat pentru colectarea anumitor tipuri de deşeuri. Prioritatea va fi să acoperim bugetul pentru aceste proiecte”, a mai spus aceasta.

În 2025, Programul „Rabla Auto” pentru persoane fizice a avut un buget de 200 de milioane de lei, însă fondurile pentru mașinile cu combustie internă, motociclete și hibride s-au epuizat în doar 13 minute la lansarea din 30 septembrie.

Cererea foarte mare a determinat suplimentarea bugetului pentru aceste categorii, într-un an în care interesul românilor pentru achiziția de autovehicule noi a rămas extrem de ridicat.