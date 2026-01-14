Proiect: Condiție pentru localitățile mici ca să aibă polițiști locali. Câți agenți vor fi în București și marile orașe

Poliţia Locală Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înfiinţa poliţie locală decât dacă cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt asigurate integral din venituri proprii, se arată în proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale, pus marţi seara în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, informează Agerpres.

Potrivit proiectului, va exista un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti şi un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti.

"Unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înfiinţa poliţie locală decât dacă cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt asigurate integral din venituri proprii, aşa cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest caz, numărul este de maxim 3 poliţişti locali. Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public de poliţie locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean", se precizează în proiect.

Numărul maxim de posturi rezultat la poliţia locală cuprinde funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local, funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi personal contractual.

Totodată, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială care are organizat serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, cu sau fără personalitate juridică, respectiv serviciul public de poliţie locală poate aproba prin hotărâre majorarea sau reducerea numărului maxim de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi.