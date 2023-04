PSD a aniversat 130 de ani de la înfiinţarea primului partid social-democrat în România

Eveniment special organizat de PSD. Reprezentanţii au sărbătorit împlinirea a 130 de ani de la înfiinţarea primului partid social-democrat din ţara noastră. La eveniment a participat, alături de delegaţii de români, şi vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Sursa foto: Facebook | PSD Bucuresti

Social-democraţii, alături de invitaţi de seamă, au aniversat împlinirea a peste un secol de social-democraţie în România. Evenimentul a fost organizat la Teatrul de Operetă şi Musical "Ion Dacian" din Bucureşti.

Preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, susţine că este mândru de ceea ce înseamnă PSD acum.

„Partidul Social Democrat marchează astăzi un moment extrem de important în istoria noastră – 130 de ani de social-democrație românească! 130 de ani de luptă pentru drepturile celor care muncesc, a celor care aduc plus valoare României și a celor care cresc această țară! Sunt mândru că PSD reprezintă progres și modernitate. Că și astăzi PSD-ul este dedicat apărării democrației și a drepturilor celor vulnerabili, dar și un susținător asumat al femeilor și bărbaților care muncesc. Mai mult, în PSD-ul de astăzi punem oamenii pe primul loc în tot ceea ce facem: în lupta noastră pentru dreptate socială, egalitate economică și respect pentru istoria și valorile noastre. Este vital să nu uităm niciodată rolul pe care l-a jucat partidul nostru de-a lungul istoriei României. După cum spunea mai devreme prietenul și colegul meu Victor Negrescu, istoria noastră este ancora noastră; iar valorile noastre sunt ghidul nostru”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul social-democrat a spus că "PSD a crescut salariul minim, a reglementat piața energiei, aruncată în haos de un guvern total incompetent și a sprijinit firmele românești".

"Dacă PSD nu ar fi fost la guvernare, niciuna dintre măsurile luate în ultimul an nu s-ar fi întâmplat. Acesta este adevărul! Ca partid, am lăsat în urmă vechile metode de a face politică și am devenit un partid modern, european și axat pe susținerea și creșterea economiei românești. Nu numai că ne-am reînnoit aici, acasă, dar ne-am asumat un loc important la masa partidelor social-democrate din Europa. Mai mult, încă din prima clipă, ne-am implicat total pentru a-i ajuta pe vecinii noștri, atacați de un regim abuziv și tiranic. Ne-am deschis porturile și calea ferată pentru a furniza grâu ucrainean în lume.

Iar întregul popor și-a deschis casele și inimile pentru milioane de refugiați care fugeau de violențe și terori inimaginabile. I-am ajutat pe frații și surorile noastre din Republica Moldova, inclusiv în aprovizionarea cu energie și gaze. Și lista poate continua. Suntem în centrul unei noi paradigme strategice. Aceasta include securitatea economică, securitatea națională, securitatea mediului, securitatea energetică și securitatea culturală. România este și trebuie văzută ca poarta de intrare către o lume nouă: contribuim la reconstrucția Ucrainei, suntem promotori ai inițiativei celor Trei Mări, suntem parteneri la construirea unei inițiative la Marea Neagră condusă de SUA, continuăm să oferim sprijin Republicii Moldova, dezvoltăm o cale durabilă pentru a aduce energie în Europa și suntem gardianul de primă linie al democrației", a mai declarat Marcel Ciolacu.

La eveniment au fost evocate contribuţia social-democraţilor români la dobândirea drepturilor sociale, promovarea justiţiei sociale şi a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

"Acesta este exact spiritul social-democrației: nu renunțăm când la mijloc sunt oamenii! Așa am făcut cu toate proiectele de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și așa voi face în continuare, în orice funcție publică mă vor trimite oamenii. Nu am renunțat și iată că în curând vom avea cote de gen în România, fie că vorbim de 30% femei pe listele electorale, fie de 30% femei în consiliile de administrație ale companiilor de stat. Am avut întreg sprijinul echipei social-democrate pentru programele dedicate copiilor, tinerilor sau familiilor. Fără ajutorul colegilor din PSD, nu am fi derulat cel mai amplu program pentru creșterea natalității prin care sprijinim cuplurile infertile cu 15.000 de lei pentru fiecare procedură de fertilizare in vitro. De asemenea, tot cu suportul colegilor ne-am asumat pachetul dedicat susținerii familiilor din România. Lucrăm la toate proiectele anunțate și în curând vor deveni realitate. Social-democrația în România îi reprezintă pe oameni. Noi îi vedem pe oameni și îi punem pe primul loc", a declarat Gabriela Firea, ministrul Familiei.

Actualul PSD a luat fiinţă din fuziunea vechiului Partid Social-Democrat Român, reînfiinţat în 1990. Partidul democraţiei sociale din România a apărut în 1993 şi Partidul Umanist.