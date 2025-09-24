A picat moțiunea AUR contra Dianei Buzoianu, PSD a votat împotrivă. Surse: Bolojan l-a sunat pe Grindeanu înainte

A picat moțiunea AUR contra Dianei Buzoianu. FOTO Facebook Diana Buzoianu

UPDATE Moțiunea AUR contra ministrului Mediului Diana Buzoianu a picat la vot, miercuri. Anterior votului din Parlament, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu va vota moțiunea. Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că Ilie Bolojan l-a sunat pe Grindeanu și i-a promis că se va ocupa personal de hidrocentrale.

"Pe una din hidrocentrale, cea de la Pașcani, putea fi dat avizul de cu săptămâni în urmă. Respect credințele care țin de militantisumul de tip Green Peace, dar nu pot să fiu de acord. Nu stă în picioare nicio explicație când ai un program de guvernare care spune altceva. Ieri am avut Coaliție, i-am cerut prim-ministrului să rezolve două lucruri, pentru că colegii mei au sesizat că nu respectăm programul de guvernare. Primul - până la sfârșitul săptămânii, să semneze pentru Pașcani, al doilea, toate celelalte să fie trecute prin OUG să fie obiective strategice de interes național

Vom vota împotriva moțiunii AUR", a declarat Sorin Grindeanu.

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, care a fost dezbătută luni în plenul Camerei Deputaţilor, va fi supusă votului miercuri.

Înainte ca PSD să anunțe decizia sa privind votul la moțiune, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, dacă moţiunea simplă AUR împotriva ministrului Mediului ar fi votată de social-democraţi, s-ar crea o fractură în coaliţia de guvernare.

"Anumite chestii depind de doamna Buzoianu, alte chestii au fost moştenite, inclusiv hidrocentralele. Important este să vedem un lucru: acele zone nu mai pot fi refăcute, trebuie finalizate din punctul meu de vedere acele investiţii. România are nevoie de producţie de energie", a spus Kelemen Hunor.



El a atras atenţia că multe centrale pe cărbune au fost oprite "şi nu s-a pus nimic în loc".



"Nu avem capacitatea de stocare, tot ce este pe verde nu există capacitatea de stocare şi acolo, dacă e soare se produce, dar, dacă nu e consum, trebuie să vinzi. Dar, când ai nevoie de energie, fiindcă e consum mai mare, nu producem eventual că nu bate vântul, că nu e soare, că nu e capacitate de stocare. Plus noi am oprit multe centrale pe cărbune, nu am pus aproape nimic în loc. La Nuclearelectrica urmează o investiţie sau este în derulare o investiţie mare, dar încă suntem la început. Deci, din acest punct de vedere, hidrocentralele sunt acele capacităţi de creştere a producţiei energiei prin care poţi să şi calibrezi cât produci, dacă ai cantităţile de apă în lacurile de acumulare. De aceea cred că, după ce se fac toate studiile şi sunt salvate toate animalele care sunt în pericol, trebuie să finalizezi aceste investiţii, indiferent că au început înainte de 1989 sau în anii '90, când erau alte cerinţe, alte criterii. E o problemă că n-au finalizat atunci, că, dacă ar fi finalizat, doamna ministru nu avea acum treabă cu acele investiţii", a afirmat preşedintele UDMR.