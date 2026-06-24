PSD respinge varianta unei rotative cu PNL-USR-UDMR și acuză USR că blochează formarea unui guvern: „Pretenții inacceptabile”

Președintele PSD Sorin Grindeanu și președintele USR Dominic Fritz. Foto: Hepta

PSD acuză USR că „subminează cu bună știință” acordul politic cerut de președintele României înaintea desemnării unui nou premier și le cere liderilor USR să înceteze „sabotarea formării rapide a unui guvern funcțional”.

Social-democrații susțin că pretențiile USR sunt „inacceptabile și inaplicabile” și mențin România în actuala criză politică, cu efecte economice și sociale importante.

Reacția PSD vine după ce ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că USR propune o rotație a guvernelor: mai întâi un guvern PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta, până anul viitor, iar apoi un guvern monocolor PSD.

PSD respinge această variantă și spune că România nu poate avea, în următoarele șase luni, un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, urmat apoi de un executiv format doar de PSD.

„Motivul principal: este absolută nevoie de stabilitate și predictibilitate guvernamentală pentru menținerea ratingului de țară și a costurilor de finanțare ale statului român”, transmite PSD.

Social-democrații acuză USR că folosește ideea rotativei ca pe „un tertip meschin” și că schimbă mereu condițiile pentru a face imposibilă formarea unui guvern.

„Pretenția «rotativei» USR este în fapt un tertip meschin prin care schimbă mereu condițiile pentru a face imposibil rezultatul și maschează, de fapt, disperarea de a profita de funcții și de sinecuri la stat. Nimic altceva!”, se arată în comunicatul PSD.

Partidul susține că participă „cu toată buna credință” la discuțiile pentru încheierea unui acord politic privind obiectivele strategice ale României și amintește că și-a asumat guvernarea.

PSD mai spune că a dat mandat președintelui partidului să formeze guvernul, în cazul în care acesta va fi nominalizat de președintele României.

În același timp, social-democrații le cer partidelor și parlamentarilor „responsabili” să nu se joace, „din motive meschine”, cu dezvoltarea țării și cu traiul românilor, despre care PSD spune că depinde de existența unei guvernări cu puteri depline.

Ce propune USR

De cealaltă parte, USR susține că nu va vota un guvern PSD. Radu Miruță a declarat la Digi24 că propunerea USR privind rotația guvernelor este o soluție adaptată realității politice.

„USR a propus o soluție raportată la realitate. Astăzi avem următoarele constrângeri. Președintele Nicușor Dan spune că nu cu AUR, USR spune nu pentru guvern PSD. PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziție, și atunci, soluția care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entități presupune în viziunea noastră o rotație a guvernelor formate din PNL, USR, UDMR și guvernul monocolor PSD”, a declarat Radu Miruță.

El a spus că nu este o soluție ideală, dar că este una raportată la realitățile politice. Miruță a mai afirmat că „societatea, astăzi, nu are o acceptabilitate pentru ca un guvern PSD să inunde astăzi toate instituțiile statului” și că USR nu poate susține o soluție „împotriva acceptabilității sociale”.