Radu Burnete, în ziua sfințirii Catedralei Naționale: "E o oglindă a noastră. Nu e motivul pentru care nu avem spitale și autostrăzi"

Consilierul prezidențial Radu Burnete spune că nu Catedrala Națională este motivul pentru care România este deficitară la infrasturctură, școli și spitale. Foto: presidency.ro, Facebook / Maia Sandu

Radu Burnete, consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale, a postat pe Facebook, în ziua sfințirii Catedralei Naționale, un text în care combate ideea conform căreia această construcție ar fi motivul pentru care România nu ar fi investit, în ultimii 15 ani, în infrastructură și servicii pentru populație.

"Mi s-au părut însă distorsionate aceste două unghiuri: că nu s-a făcut nimic în afară de această catedrală sau că absența ei ar fi schimbat în vreun fel peisajul investițiilor publice. Cifrele seci ca și realitatea cotidiană, pentru cine are memorie să o privească în perspectivă, spun altceva", afirmă consilierul prezidențial.

Postarea integrală, în continuare. Intertitlurile aparțin redacției.

Radu Burnete: România a investit în 15 ani echivalentul a 500 de catedrale

"130-150 de miliarde de euro. Cam 400-500 de catedrale.

Între 130 și 150 de miliarde de euro a cheltuit România pe investiții publice din 2010 încoace (pun cap la cap toate PIB-urile și o rată medie de 3.5% investiții publice ca procent din PIB).

Din acest motiv aceia care spun că acest monument religios este 'singura' realizare din acești 15 ani se află într-o gravă eroare.

Cu toată corupția (care a fost și este mare!), cu toate ineficiențele, România în acești 15 ani, cu mulți bani europeni (câteva zeci de miliarde) și cu mulți bani din taxele și impozitele din mediul privat, a investit cât sute de catedrale în infrastructură publică.

Și se vede. Țara noastră a progresat. Poate mai puțin decât ne-am fi dorit, s-ar fi putut sau am visat, dar asta e altceva. Investițiile strict private au fost în acești 15 ani de peste 600 de miliarde de euro (în medie 20%/PIB/an), cât 2000 de catedrale deci și aceia care ne tot spun cum 'nu s-a făcut nimic de pe vremea lui Ceaușescu și că iată o realizare' nu fac decât să perpetueze un neadevăr.

S-a făcut enorm, dar fără ca toată lumea să beneficieze în egală măsură, ceea ce din nou este altceva.

Radu Burnete: Catedrala Națională, o sumă infimă din banii publici investiți

Plecând de la același cifre, nu construcția acestei catedrale este motivul pentru care nu avem suficiente spitale, creșe, case de bătrâni, porturi sau autostrăzi.

Oricât de scumpă, ea reprezintă o sumă infimă din banii publici care au fost investiți și, dacă îi administram mai bine, dacă am fi avut mai puțină corupție, achiziții publice mai simple, mai puțină birocrație, mai multă stabilitate guvernamentală, am fi avut mai multe și mai bune din toate.

Nu construcția acestei catedrale a făcut să avem mai puține și nici faptul că acum este aproape gata ne va face să avem în viitor mai multe.

Radu Burnete: Catedrala Națională, o oglindă a societății care i-a dat naștere

Ca orice proiect de mare anvergură el nu doar stârnește controverse, dar este în sine o reflecție a societății care i-a dat naștere. O imagine. O stare.

Această catedrală este în simbolistica ei, în felul în care a fost construită, inaugurată și dezbătută public, o oglindă.

Putem înțelege multe din ea despre stat și biserică, despre noi, religiozitatea noastră, habotnicie sau hărnicie, administrație și bani publici, raporturile Orient-Occident în cultura noastră, vremurile pe care le traversăm.

Nu toate frumoase, plăcute sau binevenite, dar nici toate rele. Ochi diferiți, văd lucruri diferite.

Cred că s-a scris tot ce se putea scrie. Mi s-au părut însă distorsionate aceste două unghiuri: că nu s-a făcut nimic în afară de această catedrală sau că absența ei ar fi schimbat în vreun fel peisajul investițiilor publice.

Cifrele seci ca și realitatea cotidiană, pentru cine are memorie să o privească în perspectivă, spun altceva.

Țara noastră are și progrese incontestabile de când e parte a Occidentului, dar și probleme cât să mai țină ocupate încă două generații. Acum, și-o mare catedrală."