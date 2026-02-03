Radu Miruţă anunţă un progres în automatizare, în 32 de instituţii: "Veţi primi răspunsuri mai rapide, veţi scăpa de drumuri inutile"

Ministrul Economiei, Radu Miruţă. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, a transmis, marţi seară, că proiectul de robotizare a proceselor repetitive din instituţiile statului înregistrează un progres. 240 de procese birocratice au fost selectate şi urmează să fie automatizate în această primăvară, astfel încât 32 de instituţii vor lucra mai repede între ele. ”Veţi primi răspunsuri mai clare şi mai rapide, veţi scăpa de drumuri inutile. Estimările arată ca o astfel de automatizare într-o instituţie duce la o economie de peste 40.000 de ore de muncă manuală, a declarat Miruţă.

"Știu că așteptați de la statul român ceea ce este firesc într-o țară modernă: servicii publice rapide, corecte, fără drumuri inutile și fără răspunsuri întârziate. Știu că așteptați respect prin eficiență. Ei bine, sunt aici ca să vă spun că nu m-am oprit din ceea ce am promis.

Ca ministru al Economiei, am repus pe picioare un proiect important din PNRR, abandonat de alții: robotizarea proceselor repetitive din instituțiile statului. E acel tip de proiect care nu face zgomot, dar schimbă felul în care interacționăm cu administrația publică.

Astăzi, câteva luni mai târziu, vă pot spune concret unde suntem: 240 de procese birocratice au fost selectate și urmează să fie automatizate în această primăvară. 32 de instituții vor lucra mai repede între ele, veți primi răspunsuri mai clare și mai rapide, veți scăpa de drumuri inutile. Estimările arată ca o astfel de automatizare într-o instituție duce la o economie de peste 40.000 de ore de muncă manuală - timp care poate fi redirecționat către relația directă cu cetățeanul. În plus, erorile vor fi reduse cu peste 75%, în unele cazuri cu 100%", a postat Miruţă pe Facebook.

Ministrul Apărării a punctat şi că modernizarea statului nu vine peste noapte:

"Astăzi am revizuit împreună cu echipa ADR și cu firmele implicate în proiect stadiul implementării - nu doar pentru Ministerul Apărării, ci pentru întregul proiect pe care m-am asigurat că îl ducem la capăt printr-un memorandum adoptat de Guvern. Mai sunt întârzieri, mai sunt pași de accelerat, dar suntem pe drumul corect. Evident, e o muncǎ de echipǎ și este important ca toate ministerele sǎ tureze motoarele.

Modernizarea statului nu vine peste noapte, dar vine pas cu pas, dacă nu renunțăm. Eu unul nu renunț. Rămân implicat și determinat să livrez schimbările promise".