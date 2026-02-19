Radu Miruţă cere o nouă Lege a Apărării: "Securitatea naţională nu este nici temporară, nici doar pentru unii"

Radu Miruţă cere o nouă Lege a Apărării. Foto: Armata României/Facebook

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, joi, că "România are nevoie de o nouă lege a Apărării, care să fie sincronizată cu noile ameninţări". "Sunt preocupat să dezbatem forma legii înspre a fi adoptată nu doar de o majoritate politică, ci şi de opoziţie", a transmis Miruţă.

"România are nevoie de o noua lege a Apărării care să fie sincronizată cu noile ameninţări existente astăzi. Sunt preocupat să dezbatem forma legii înspre a fi adoptată nu doar de o majoritate politică, ci si de opoziţie. Securitatea naţională nu este nici temporară, nici doar pentru unii, ci implica pur şi simplu toţi factorii de decizie.



Mergem în Parlament de oricâte ori este nevoie pentru a răspunde oricăror întrebări, cu deschidere înspre a accepta sugestii de îmbunătăţire", a afirmat ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Propunerea lui Miruţă: 10% la salariu militarilor ca să nu se pensioneze la termen

Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că ar vrea să le ofere militarilor care pot ieși la pensie la termen un surplus de 10% la salariu pentru a-i stimula să rămână în sistem mai mult.

Miruță spune că asta ar însemna economii pentru MaPN, care ar putea apoi să alimenteze aceste creșteri salariale, pentru că Ministerul Apărării plătește și salarii și pensii, nu doar salarii. Invitat la Antena 3 CNN, Miruță a spus și că se încearcă, printr-o dezinformare în spațiul public, să se lege situația pensiilor militare de cele ale magistraților.

"Unele lucruri pot fi corectate. Cum contribuie MApN la efortul comun? Nu tăiem 10% din soldele militarilor. E exclus să facem asta. Nu reducem numărul de persoane, Armata Română are astăzi un grad de încadrare de 61%, ce vrem să facem? Să avem 30%? nu schimbăm modul de calcul al pensiei. Nu sunt în situația în care fug de efortul ăsta comun.

Guvernul trebuie să scadă cheltuielile. La MApN e o situație excepțională, avem un război la graniță și ne-am angajat să cheltuim mai mult pentru apărare și înzestrare. MApN e un mamut. Dincolo de nucleul care presupune omul, militarul, există multe activități colaterale unde am început să mă uit și nu sunt sume mici. De acolo se pot reduce", a spus Miruţă.