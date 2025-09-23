Radu Miruță, confundat cu Daniel Buzdugan: „Nu-i venea să creadă că l-a sunat ministrul Economiei”

Ministrul Economiei, Radu Miruță. Foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a povestit marți, la Antena 3 CNN, că unii candidați care și-au trimis CV-urile pentru a ocupa funcții de conducere în companiile de stat au crezut că apelul său telefonic este o farsă de la radio. „Unul dintre ei m-a întrebat dacă sunt Daniel Buzdugan de la Radio ZU”.

„La Hunedoara este o campanie privată. Activitatea acelei companii, ca a oricărei companii private, pe statul român nu o interesează. Când o companie privată ajunge într-o situație neplăcută nu tot timpul e vina statului, că nu a luat statul decizii care să ducă acea companie acolo. Nu are multe pârghii la dispoziției statul ca să pună pe picioare o companie în care nu are decizie. Poate e management prost”, a declarat Miruță.

Acesta a vorbit și despre proiectul prin care Ministerul Economiei invită oamenii din privat să își depună CV-urile pentru a intra în conducerea companiilor de stat.

„În fiecare zi sunt numiți oameni acolo. Pe cei mai mulți dintre ei îi sună colegii mei, eu nu pot să mă uit pe 2.500 de CV-uri, se uită niște colegi și verifică și legal, că trebuie să îndeplinească niște condiții.

Am sunat chiar eu pe cineva și omului nu îi venea să creadă, îmi spunea că e o glumă de la radio, o farsă. I-am zis că eu sunt și că am sunat pentru că a aplicat. Omului nu îi venea să creadă că a fost sunat și că e o treabă serioasă.

Unul dintre ei m-a întrebat dacă sunt Daniel Buzdugan de la Radio ZU. I-am zis „domnule, sunt ministrul Economiei”, fugi domne de aici cu ministrul Economiei”, mi-a zis. Oamenilor nu le vine să creadă că din Guvernul României cineva îi apreciază”, a povestit ministrul Economiei.

Radu Miruță a subliniat că acest proiect este un lucru extraordinar din care România va avea de câștigat.

„Cu unii mă voi putea păcăli și eu, că necunoscând niște oameni nu e suficient să te uiți după CV, dar îndeplinesc un criteriu esențial: au școală, sunt pregătiți profesional pentru asta. DE multe ori, în breaslă te cam cunoaște lumea, că specialiști în faliment nu sunt pe toate drumurile. Mă voiputea păcăli, dar redresez”, a mai adăugat ministrul Economiei.