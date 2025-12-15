Radu Miruţă, după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a picat: "AUR nu iubește România, ci o folosește"

Radu Miruță. Foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, luni, după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a picat că "moțiunea din partea AUR, respinsă de Parlament, a fost un manifest al neputinței politice ambalate în patriotism fals", adăugând: "Când AUR va învăța diferența dintre guvernare si circ, dintre stat și scandal, dintre interes național și interes de partid, abia atunci va putea pretinde că este o alternativă".

"AUR nu oferă soluții, ci urlă. AUR nu construiește, ci instigă. AUR nu iubește România, ci o folosește. Moțiunea de astăzi din partea AUR, respinsă de Parlament, a fost un manifest al neputinței politice ambalate in patriotism fals.

România nu se repară cu sloganuri și nici nu se conduce cu aplauze obținute ușor. A spune ce crezi cǎ vrea lumea să audă nu e leadership, e populism. Eu aleg să spun adevărul, chiar și atunci când nu aduce voturi.

Am auzit în ultimele zile atacuri multe, dar puține idei. Textul moțiunii depuse de opoziție este, sincer, subțire. Multe acuzații, zero soluții. Când ceri căderea unui guvern, vii cu argumente și alternative, nu cu fraze goale și promisiuni fără acoperire", a afirmat Miruţă, care a mai transmis şi că "Guvernul Bolojan face treabă".

"AUR folosește cuvântul „progresist” ca pe o insultă. Dar, le aduc aminte, ca poate nu au fost atenți la școală, a progresa înseamnă a construi, a merge înainte, a dezvolta. Stau si ma intreb - oare de ce va deranjeaza daca tara asta avanseaza? Celor de la AUR le e cumva teama ca intr-o Romanie dezvoltata, prospera, educata, s-ar putea sa nu mai aibă loc?

În România de azi e mare nevoie de oameni care nu doar promit, ci fac. Unii spun povești. Noi, guvernul Bolojan, facem treabă. Și chiar dacă e greu, chiar dacă e nepopular, nu ne ferim de deciziile necesare.

România are nevoie de încredere, de muncă, de oameni care nu caută spectacol, ci rezultate. Asta facem. Politica este despre fapte, decizii, actiune, nu despre povesti frumoase spuse ca sa iei voturi.

Când AUR va învăța diferența dintre guvernare si circ, dintre stat și scandal, dintre interes național și interes de partid, abia atunci va putea pretinde că este o alternativă. Până atunci România merge înainte. Cu muncă si responsabilitate".