Radu Miruță, după incendiul de la UM Mija: „Semne de întrebare sunt, vreau să aflu care a fost cauza, dacă a fost o neglijență”

Incendiul de la UM Mija a izbucnit miercuri dimineață. 25 de persoane au fost evacuate.Foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat la Antena 3 CNN, după incendiul de la Uzina Mecanică de la Mija, că flăcările s-au aprins în zona de producție, în timp ce angajații erau la muncă. Nu au existat victime, incendiul a fost stins chiar de muncitori până la sosirea pompierilor, iar pagubele sunt minore, a mai spus ministrul. Radu Miruță a adăugat că vrea acum să știe cauza incendiului, dacă a fost sau nu vorba de neglijență din partea personalului.

Incendiul de la UM Mija a izbucnit miercuri dimineață. 25 de persoane au fost evacuate. Radu Miruță a explicat că incidentul a avut loc în zona de producție și pagubele sunt minore.

„Este vorba de activitatea de producție, unde lucrau oamenii și unde de dimineață în cadrul activității pe care o desfășurau a izbucnit un incendiu, care nu a avut nicio victimă, care a fost stins de ei până au venit autoritățile și care a presupus arderea a 150 de componente pe care le produceau acolo. E cam 70 de euro componenta din câte mi s-a spus. Paguba e minoră”, a spus ministrul Economiei.

Radu Miruță a adăugat că este interesat să afle cauza incendiului.

„Eu sunt interesat să aflu care a fost cauza. A fost o neglijență a angajaților de acolo? A fost nerespectarea procedurii? Aici nu a izbucnit un incendiu cum a fost cel de la Cugir, care a izbucnit noaptea și a explodat fără să fie nimeni acolo. Aici era activitate la bancul de lucru al angajaților de acolo. (...) Prefer să văd o părere a celor care faca anchetă acolo. Sunt foarte multe variante. (...) Vă spun că semne de întrebare sunt, dar atât timp cât nu se îngustează acest orizont cu foarte multe suspiciuni nu pot avansa pe una dintre ele”, a spus ministrul.

Oficialul a mai precizat că procedurile de lucru de la Uzina Mecanică de la Mija sunt foarte stricte.

„Când se lucrează cu astfel de explozibil într-o fabrică de muniție sunt proceduri foarte stricte, câteodată, uman, unele din aceste proceduri nu sunt respectate. Dacă ăsta e cazul e vina celor care nu supraveghează respectarea procedurilor, dacă este o altă cauză trebuie să ni se clarifice că nu am de unde să știu exact ce mâini au atins în ce ordine cartușele care au generat o astfel de aprindere”, a mai spus Miruță.

Ministrul Economiei a adăugat că după explozia de la Cugir au fost luate măsuri ca persoanele neautorizate să nu mai poată intra în fabricile și uzinele de armament din țară.

„Asta s-a întâmplat după explozia de la Cugir, unde, în continuare, în mintea mea lucrurile nu sunt foarte clare și aștept să văd în continuare opinia anchetatorilor. E o procedură de cercetare penală. Aici nu există aceste suspiciuni, a intrat cineva acolo, n-a intrat. Aici erau oameni la lucru, în timpul activității

După ce s-a întâmplat la Cugir, la cel mai înalt nivel s-a făcut o anchetă, s-au făcut expertize, în timpul procedurii de cercetare penală eu nu am acces la aceste informații. Despre cum s-au întâmplat lucrurile la Cugir, autoritățile pot să spună”, a mai spus ministrul.

În noaptea de 1 spre 2 august 2025, un incendiu puternic a izbucnit în hala de muniție a Fabricii de Arme Cugir, afectând aproximativ 700 de metri pătrați și declanșând explozii în interiorul spațiului. 400.000 de cartușe, în valoare de 5 milioane de euro, se aflau în hala care a explodat la Uzina Mecanică Cugir.