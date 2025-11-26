Alertă în Dâmbovița: un depozit de muniție a luat foc, 25 de persoane au fost evacuate

1 minut de citit Publicat la 09:29 26 Noi 2025 Modificat la 10:24 26 Noi 2025

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moreni. Foto: Agerpres

Este alertă în localitatea Mija din județul Dâmbovița, după ce un incendiu a izbucnit la un depozit cu muniție. 25 de persoane au fost evacuate din clădire. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, o clădire de 150 de metri pătrați a fost afectată de incendiu și au ars părți componente pentru 150 de încărcături de azvârlire. La un preț de 70 de euro/componentă, prejudiciul se ridică la 10.500 de euro.

ACTUALIZARE: Ministrul Economiei, Radu Miruță, a fost „informat și urmărește îndeaproape situația” de la depozitul de muniție din Mija, a transmis Ministerul Economiei.

Conform primelor informații, incendiul a fost stins în integralitate, fără a fi înregistrate victime. La faţa locului sunt în continuare mobilizate echipaje ISU din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgovişte.

În urma verificărilor preliminare, s-a constatat că au ars părți componente pentru 150 de încărcături de azvârlire, produs PG-7VM, având un preț aproximativ de 70 de euro per componentă. De asemenea, o clădire cu o suprafață de circa 150 mp a fost afectată de incendiu.

În prezent, nu este cunoscută cauza exactă a incendiului. Investigațiile sunt în derulare.

--Știrea inițială--

Intervenția este în desfășurare. Incendiul a fost lichidat, dar sunt degajări puternice de fum și se acționează pentru ventilarea spațiilor afectate

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moreni, precum și două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.

Înființată în anul 1938 sub numele de Întreprinderea Română Mecanică și Chimică Mija, Uzina Mecanică de la Mija funcționează în prezent ca filială a C.N. ROMARM. Acolo se fabrică atât armament și muniții pentru Armata Română, cât și componente de oțel care sunt folosite în industria civilă.

Potrivit Romarm, Uzina Mecanică Mija fabrică produse pentru uz militar, precum lovituri antitanc, lovituri explozive, grenade militare, dar și produse pentru menținerea ordinii publice, tip grenade acustice sau grenade fumigene.

