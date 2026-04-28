Radu Miruţă este acuzat că s-a opus proiectului "Cea mai modernă armă de asalt, produsă la Cugir". "Voia să o facă o companie străină"

Radu Miruţă este acuzat că şi-a însuşit meritele realizării proiectului armei de asalt care va fi realizată la fabrica de la Cugir după ce s-a opus vehement în şedinţele de Coaliţie şi de Guvern în care s-au discutat componentele programului SAFE. "Domnul Miruţă este fals, la nivel de Coaliţie şi Guvern s-a opus producerii acestui tip de armament la Cugir, voia să îl facă o companie din străinătate", a declarat pentru Antena 3 CNN Gabriel Gîrniţă, preşedintele sindicatului SIDEPOL din MAI.

Acuzaţiile vin după ce ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, la Parlament, unde au fost aprobate investiţiile din programul SAFE, că România va produce "cea mai modernă armă de asalt din lume".

“Acest proiect este sub autoritatea MAI care trebuie să vină în această Comisie, așa cum am venit noi astăzi. Această armă este în discuție pentru a se face la Cugir, la fabrica de arme, iar muniția asociată acestui contract să se producă la Sadu, pentru că acolo sunt caracteristicile specifice”, a spus el.

Mai exact, este vorba despre un pachet mai mare care va conţine armă de asalt, pistol, de diverse calibre. O parte din producţie va merge la MApN, iar restul la MAI, SRI şi SPP.

"Este o problemă prin simplul fapt că domnul Miruţă este fals, se laudă cu acest proiect acum după ce la nivel de coaliţie şi guvern s-a opus. Până la urmă meritul este al MAI", a spus preşedintele SIDEPOL.

Ar fi vorba despre o investiţie de câteva miliarde de euro în cele două fabrici româneşti, de la Cugir şi de la Sadu, despre care, spun cei de la MAI, Miruţă ar fi preferat să beneficieze o companie străină.

Arma de asalt care va intra în dotarea structurilor de forţă din România va fi la calibrul NATO şi va fi produsă în parteneriat cu Sig Sauer, compania americană de armament Sig Sauer, care este cel mai mare furnizor de arme de calibru mic şi soluţii avansate de apărare pentru armata SUA.



Sig Sauer este prezentă în România prin SSI Legion SRL, o filială recent înregistrată cu sediul în Cugir, care a parcurs toate etapele necesare pentru a opera ca producător de arme autorizat pe teritoriul României.



”România dispune de baza industrială, forţa de muncă şi poziţia strategică necesare pentru a deveni un contribuitor autentic la producţia europeană de apărare. Ne aflăm aici pentru a înţelege cum poate SIG SAUER să construiască un proiect strategic de lungă durată aici, împreună cu partenerii săi români”, a declarat Ron Cohen, CEO al companiei americane.