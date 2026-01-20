Radu Miruţă, despre reforma statului: Vom reuşi după ce vom înlocui atârnătorii cu oameni bine pregătiţi

Miruţă susţine că "nu am trecut complet de perioada grea" . Foto: Agerpres

Vicepremierul Radu Miruţă, ministru al Apărării Naţionale, afirmă că România se află, "în sfârşit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul ţării", notează Agerpres. El le-a mulţumit românilor care au "înţeles cât de complicat este momentul bugetar pe care îl traversăm, că ţara nu este pe deplin funcţională".

"Cifrele nu mint, nu dezinformează, nu îi ceartă pe cei care au huzurit iresponsabil în trecut cu banii publici ai României până s-a ajuns la os. După o jumătate de an de decizii necesare pentru a mai rămâne în picioare ţara asta, când s-a tras linie la final de an estimarea Ministerului de Finanţe este că deficitul bugetar este mai mic cu 15 miliarde decât ne aşteptam", a scris vicepremierul, marţi seara, pe pagina sa de Facebook.

El le mulţumeşte, în context, tuturor celor care, în ultimele şase luni, au "înţeles cât de complicat este momentul bugetar pe care îl traversăm, că ţara nu este pe deplin funcţională şi că până îşi adună taxe nerecuperate şi taie cheltuieli absurde, până îi pune la colţul corect pe cei vizibil corupţi", tot sudoarea acestora "a fost prima scăpare".

"Da, ordinea operaţiilor trebuie schimbată şi vom reuşi pe deplin doar după ce vom înlocui combinaţiile cu normalitatea, atârnătorii cu oameni bine pregătiţi, pilele cu meritocraţia. Vă mulţumesc vouă: angajaţi, antreprenori, pensionari, studenţi, părinţi, bunici, cetăţeni responsabili, care, deşi nu v-a fost uşor, v-aţi făcut datoria faţă de stat! (...) Un stat corect va întoarce beneficii pentru oameni de îndată ce se va pune pe picioare. Acum doar a ieşit din spital şi analizele arată mai bine", a subliniat Radu Miruţă.

Vicepremierul admite că "nu am trecut complet de perioada grea".

"Dar facem tot ce ţine de noi ca în 2026 România să aibă un buget echilibrat, onest şi realist, în limitele a ceea ce ne putem permite. Şi mai e ceva: în paralel cu efortul de a ajusta cheltuielile statului, lucrăm la creştere economică reală. La cum putem face România mai puternică, nu doar mai prudentă", a mai scris viceprim-ministrul Radu Miruţă, pe pagina sa de socializare.

Deficitul pe cash înregistrat în 2025 de România este mai mic decât cel prognozat, fiind în jurul cifrei de 7,7% din PIB, faţă de ţinta asumată de 8,4% din PIB, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o conferinţă.