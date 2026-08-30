Radu Miruță spune că nu există niciun indiciu că trupele americane ar urma să plece din România: „Au mai venit 400 de militari”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat, duminică seara, că nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu că trupele americane ar urma să plece din România.

El a mai subliniat că au venit până la 400 de militari în plus, în urmă cu câteva luni, în urma deciziei CSAT.

„Nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România.

România a fost asumată încă de la început, încearcă proiectul acesta, NATO 3.0, în logica în care am spus ce putem pune noi la dispoziţie, având în vedere că unele dintre capabilităţile Statelor Unite, la nivel european, sunt regândite, aceste capabilităţi”, a declarat Radu Miruță, la Digi24.

Radu Miruță a mai declarat că România a demonstrat aliaților că investește, totodată, în creşterea capacităţii de producţie.

„Dacă este să discutăm despre apărare, trebuie să fim foarte oneşti cu noi înşine. Trebuie să dovedim că facem tot ceea ce putem noi şi fiecare ţară, membră NATO, înainte să ceară ajutorul celorlaltor ţări. Erau situaţii în care unele ţări aşteptau ajutorul celorlalţi aliaţi, fără să facă suficiente demersuri. România stă bine astăzi.

România nu doar că a demonstrat că investeşte un procent mare din PIB pentru apărare, cel asumat, ci România a reuşit să demonstreze, prin ceea ce am făcut în SAFE în ultimele luni, un lucru care până acum în România nu a fost punctat, şi anume că noi contribuim şi la creşterea capacităţii de producţie. Prin SAFE am pus pe picioare, am reînviat cinci fabrici, care înainte erau cu vegetaţia aproape crescută înăuntru”, a mai afirmat ministrul Apărării.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind viitorul prezenței militare americane în Europa și al presiunilor ca statele europene să își consolideze propriile capacități de apărare.