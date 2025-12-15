Raluca Turcan acuză PSD că toarnă gaz pe foc: „Reformele nu se tranșează prin moțiuni votate alături de extremiști”

Raluca Turcan a adăugat că această Coaliție de guvernare, formată din PSD-PNL-USR-UDMR și minoritățile naționale, a fost „șubredă” de la început. Foto: Agerpres

Raluca Turcan a acuzat PSD că a încălcat acordul de Coaliție atunci când a votat, alături de AUR, moțiunea simplă depusă la Senat împotriva ministrei Mediului. Deputata PNL a spus că a fost o mișcare de „inabilitate” politică, care a turnat gaz pe foc și nu a deturnat atenția de la tema justiție dacă asta a fost intenția PSD.

„Votul PSD pentru o moțiune simplă împotriva unui ministru din propriul Guvern este o încălcare clară a acordului de coaliție, care prevede explicit că partidele aflate la guvernare nu își votează moțiuni simple. Acesta este fundamentul oricărei guvernări comune: regulile se respectă, chiar și atunci când apar tensiuni”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Deputata PNL a spus că „mai grav” decât votul pentru această moțiune este momentul în care vine el, respectiv unul marcat de proteste și cu o criză în justiție.

„Mai grav este momentul ales. Avem proteste în stradă, oameni care cer o justiție funcțională, instituții credibile și reforme reale. În acest context, să arunci în spațiul public o decizie care inflamează spiritele, împotriva unui ministru care, în ochii unor oameni, încearcă să facă reformă, este un act de inabilitate politică. Reformele nu se tranșează prin moțiuni votate alături de extremiști, ci prin dialog și decizie în interiorul coaliției. Dacă intenția PSD a fost mutarea atenției de pe tema justiției, efectul este exact invers. O astfel de mișcare nu stinge tensiunile, ci pune gaz pe foc”, a precizat fosta ministră.

Raluca Turcan a adăugat că această Coaliție de guvernare, formată din PSD-PNL-USR-UDMR și minoritățile naționale, a fost „șubredă” de la început și este dominată de „calcule interne și de nevoia de capitalizare politică”.

„O coaliție de guvernare funcționează doar pe baza încrederii, respectului reciproc și a capacității de a gestiona diferențele în interior. Altfel, devine fragilă și impredictibilă. Din păcate, această coaliție a pornit șubredă încă de la început, prea des dominată de calcule interne și de nevoia de capitalizare politică, în detrimentul interesului public.

Nu susțin ideea că miniștrii sunt infailibili. Dar atunci când apar nemulțumiri reale, ele se discută în interiorul coaliției, ore întregi dacă este nevoie. Dacă suntem oameni de stat, in fața românilor trebuie să existe o singură poziție: clară, coerentă și orientată spre rezultate. Altfel, nu mai vorbim despre guvernare, ci despre improvizație politică, pe fondul unei societăți deja tensionate”, a conchis Raluca Turcan.