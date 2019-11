Ramona Ioana Bruynseels: Românii s-au săturat să mai voteze între răul cel mare și răul mai mic. Au nevoie de un președinte care să îi asculte

Vrea să devină OMUL românilor și nu acceptă să facă niciun compromis. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru antena3.ro, candidata umaniștilor la alegerile prezidențiale, Ramona Ioana Bruynseels vorbește despre motivele care au determinat-o să intre în bătălia pentru Cotroceni și despre schimbările pe care le dorește în România.

De asemenea, prima femeie care a intrat în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni în acest an dorește ca politicienii să fie egali în fața legii cu toți românii, iar România să fie la masa deciziilor Uniunii Europene.

Nepăsarea față de români și incompetența clasei politice ne-au condus în ultimii 30 de ani

R: Ce v-a determinat să candidați la alegerile prezidențiale?

RIB: Nepăsarea față de români și incompetența clasei politice care ne-a condus în ultimii 30 de ani! Clasa politică a acționat în interes propriu și de partid: întâi ei, apoi, oamenii. Astea m-au determinat, în primul rând să candidez. Eu nu pot să stau cu mâinile încrucișate și să mă uit cum ne ducem tot mai jos. Nu pot să îi ascult tot pe cei care ne-au adus în situația de azi cum promit în continuare că vor face și vor drege. Am văzut ce au făcut. E suficient. E cazul să îi trimitem acasă.

Voi deveni 100% OMUL românilor și nu voi face compromis cu nimeni!

Campania electorală este pe final. În ultimele luni ați fost prin toată țara. Cum le-ați câștigat încrederea alegătorilor și de ce v-ar alege pe dumneavoastră?

RIB: Am fost prin țară, am stat de vorbă cu oameni și la Suceava, și la Brăila, și la Zalău, și la Constanța, și la Timișoara, Cluj și în multe alte orașe. Peste tot aceeași neîncredere în politicieni și promisiunile lor. Oamenii cred că oricine intră în politică nu se va ține cuvânt. Aici i-au adus politicienii din ultimii 30 de ani. Pe m-au primit cu brațele deschise, pentru că au nevoie de oameni noi, de oameni care să le insufle speranță, de oameni care să îi înțeleagă.

Pe de altă parte, sunt oameni care mi-au spus „ V-aș vota pentru că sunteți cel mai bun candidat, dar nu aveți nicio șansă”, “Doamnă, votul este aranjat deja”, “Nu aveți partid puternic și nu veți putea face nimic” “ Sunteți omnul lui X sau a lui Y „.

Iar eu le transmit și acum: șansa mea vine de la voi! Dacă toți cei care mă apreciază vor merge la vot pentru mine, le vom face celorlalți o mare surpriză. Nimeni nu poate sta în fața voinței oamenilor. Să mergem la vot și poate îi obligăm să fie corecți! Pe de alta parte, faptul că nu am un partid mare este cel mai mare avantaj și o oportunitate pentru România. În sfârșit vom avea un președinte imparțial. Un președinte venit dintr-un partid mare nu vă fi niciodată imparțial, o știți și voi și o știu și eu.

Și îi asigur că nu sunt omul nimănui. Doar al lui Dumnezeu și al familiei mele. Dar voi deveni 100% OMUL românilor și nu voi face compromis cu nimeni! Nu voi abdica de la principii! Nu am făcut-o până acum și nu mă voi apuca acum!

Nu sunt un om al sistemului!

R: Sunteți prima femeie care s-a înscris în cursa pentru prezidențiale în acest an. Pe ce mizați în fața adversarilor dumneavoastră politici?

RIB: În primul rând pe faptul că nu sunt un om al sistemului. Sunt abia de câteva luni în politică, cariera mi-am construit-o singură, mergând la școală, muncind, fără carnet de partid, fără pile sau proptele. Am experiență atât în mediul guvernamental cât și în sectorul financiar-corporatist, în ONG-uri, am învățat foarte mult ca să ajung acolo unde sunt. Sunt un om curat, care nu are decât doi ”șefi”: pe Dumnezeu și propria conștiință. Sunt tânără, energică, hotărâtă, îmi iubesc țara și poporul, știu ce am de făcut și pot face ceea ce e nevoie.

Vreau să tai răul din rădăcină! Politicienii, egali în fața legii cu toți românii

R: Ce vreți să schimbați în România?

RIB: Sunt multe, multe lucruri care trebuie schimbate. Proiectul meu acoperă o sferă largă de domenii și pleacă de la trei mari idei. Toți ne plângem de corupție, aproape jumătate dintre români o consideră cea mai gravă problemă a tării. Iar eu vreau să tai răul din rădăcină, făcându-i pe politicieni egali în fața legii cu toți românii, prin eliminarea imunităților și privilegiilor. Apoi, apoi îmi doresc să construim o clasă de mijloc adevărată și nu în ultimul rând, îmi doresc să redobândim mândria de a fi români și de a ne ajuta unii pe alții. Și mai vreau să redăm președintelui menirea sa, de mediator, de om care unește, nu dezbină, care rezolva crize, nu le alimentează, un om care merge printre oameni și le afla păsurile, tristețile, bucuriile.

Președintele trebuie să fie imparțial! Trebuie să fie președintele tuturor

R: În opinia dumneavoastră, este acceptabil, conform Constituției, ca un președinte să susțină un anumit partid?

RIB: Tocmai aici e o diferență fundamentală între mine și mulți dintre contracandidații mei. Având în spate un partid puternic, este evident că nu vei putea fi imparțial. Chiar dacă ți-ai dori asta, vine un moment în care ți se reamintește cine te-a adus în poziția în care ești. Eu, venind dintr-un partid mic, aș putea fi imparțială, aș putea să mă uit la fel și la PSD-ist, USR-ist sau PNL-ist, aș putea să-i judec pe toți cu aceeași unitate de măsură. Președintele trebuie să fie imparțial, pentru că este președintele tuturor, nu doar al celor care l-au votat, nu doar al celor care fac parte din partidul care l-a propus. Până acum am văzut partizanat politic pe față, am văzut președinți care fie au forțat limitele constituționale, fie le-au ignorat și încălcat deliberat. Și, iată, acum avem și guvern PNL, să avem în continuare un președinte dat de același partid ar putea fi ceva foarte periculos, riscăm să asistăm la înțelegeri făcute în defavoarea poporului.

Vreau să contăm mai mult în calculele internaționale. Să stăm la masa deciziilor UE

R: Ce veți face pentru îmbunătățirea imaginii României pe plan internațional?

RIB: Vreau să contăm mai mult în calculele europene și internaționale. Vreau să stăm la masa deciziilor UE și să avem un cuvânt de spus, nu un rol decorativ. În prezent, România are doar o influență periferică în Uniunea Europeană. La nivelul regiunii noastre, alte țări își promovează interesele și influența. Parteneriatele strategice sunt insuficient valorificate iar fotografiile alături de diverși lideri ai lumii contează mai mult decât proiectele concrete.

Vocea României nu mai contează în lume iar acest lucru afectează încrederea cetățenilor români în propria țară. Iată de ce, ca președinte al României, principal responsabil al politicii externe după cum prevede Constituția, voi demara o reformă profundă a acesteia. Voi fi un Președinte care va colabora cu toate instituțiile angrenate în politica externă pentru că România să vorbească în exterior pe o singură voce. Politica externă nu are ce caută în disputele politice interne. Politica externă nu este o permanentă cursă între Președinte și Guvern pentru cine face o fotografie mai reușită pe care să o livrăm electoratului. Politica externă înseamnă interesele României iar aici, indiferent de culoarea politică și confruntarea electorală, suntem cu toții români. Păcat că lucrurile acestea se uită. Sau poate nu se uită, dar nu îi interesează. Când ai în minte doar agenda proprie sau a partidului, e ușor să pierzi din vedere că această țară și acești oameni au nevoie de altceva.

Îmi propun ca împreună cu Guvernul să inițiem un program național de sprijin al membrilor de familie ai cetățenilor români plecați în diaspora.

R: Cum vreți să îi convingeți pe românii plecați în străinătate să se întoarcă acasă?

RIB: Sunt mulți cei care ar vrea să se întoarcă, iar pentru ei aș vrea să putem să le oferim aici oportunități așa cum au în străinătate. Însă nu mă gândesc doar la ei. Una dintre problemele cele mai mari ale familiilor rămase în țară o constituie lipsa sprijinului pentru copii, soți/soții, părinții. Îmi propun ca împreună cu Guvernul să inițiem un program național de sprijin al membrilor de familie ai cetățenilor români plecați în diaspora. Aceștia nu trebuie lipsiți de asistența și consilierea de care au nevoie, fie că e vorba despre probleme legate de sănătate, educație sau probleme de ordin economic. Mă gândesc și la diverse programe destinate lor, precum și oportunități de a investi direct în România. Și, bineînțeles, procesul lor de a reveni acasă ar fi unul natural, în măsura în care lucrurile în țară încep să se schimbe. Însă această schimbare trebuie să plece de la fiecare dintre noi, iar anul viitor avem șansa să votăm pentru o clasă politică nouă, mai curată.

Vreau un referendum ca poporul să spună dacă vor ca politicienii să beneficieze sau nu de imunitate

R: Ați revizui Constituția? Care sunt domeniile unde ar trebui făcute modificări?

RIB: Una dintre primele acțiuni pe care le voi face după ce voi ajunge la Cotroceni, va fi aceea de a organiza un referendum, pentru a consulta poporul dacă este de acord ca politicienii să beneficieze sau nu de imunitate. Dacă răspunsul cetățenilor va fi majoritar pozitiv, așa cum mă aștept, atunci trebuie să ținem cont de voința oamenilor și să revizuim Constituția. Vreau să-i asigur pe toți oamenii că am voința necesară pentru a duce la sfârșit acest demers important pentru democrația din țara noastră. Iar referendumul și revizuirea Constituției trebuie făcută până la alegerile parlamentare din 2020, pentru că noul legislativ să nu mai beneficieze de "imunitate extinsă". Dacă trec alegerile din 2020 fără să facem o schimbare majoră, imunitatea și sora ei geamănă, nesimțirea, vor continua să ne sfideze încă 30 de ani. Sigur, vom păstra imunitatea pentru declarații politice și vot. La fel, în cazul privilegiilor pe care le au politicienii, ne vom uita care sunt justificate și care nu. Mie nu mi se pare firesc să cheltuim atâția bani decontând tot, de la cazare până la combustibil. Nu vreau să tăiem tot, ci doar ce nu se justifică. Vedeți în România politicieni care să meargă cu metroul? Nu. Vedeți politicieni care să renunțe la anumite deconturi? Nu. Dimpotrivă, ei nu știu cum să ia cât mai mulți bani de la noi.

Românii s-au săturat să mai voteze între răul cel mare și răul mai mic. Au nevoie de un președinte care să îi asculte

R: Ce mesaj aveți pentru alegători?

RIB: Cred că românii s-au săturat să mai voteze între răul cel mare și răul mai mic. Cred, de asemenea, că, la 30 de ani de la Revoluție, avem nevoie de un șef de stat care nu a avut carnet de partid, care nu a fost format în comunism, care nu este tributar niciunui grup de interese politice. Românii au nevoie de un președinte care să fie aproape de ei, să-i înțeleagă și, mai ales, să-i asculte. Să nu rămână pasiv la multe dintre nevoile societățîi, să se implice concret, să vină cu propuneri și soluții. Și am speranța că românii au început deja să mă cunoască, iar eu nu îi voi dezamăgi pe cei care au încredere în mine. Dacă și ei, la fel că mine, s-au săturat de aceleași fețe și de promisiuni încălcate repetat, atunci cred că e momentul să schimbe ceva. Nu poți vota aceiași oameni în speranța că acum vă fi ceva diferit. Niciodată nu va fi.