Răzvan e plecat de mai mulți ani în Suedia, dar zilele trecute a venit puțin în țară. Ce a descoperit după câteva ore: "E pentru prima dată când mă gândesc serios să fac asta"

Răzvan Ştefănescu, românul care trăieşte în Suedia şi a devenit faimos în România după ce a apărut anul trecut cu o maşină având plăcuţe cu un mesaj anti-PSD, a anunţat pe contul său de Facebook că este decis să de întoarcă definitiv în ţară, scrie Adevărul

El a luat această decizie după căderea Cabinetului Dăncilă şi înaintea alegerilor prezidenţiale. „(...) Zilele astea am fost în ţară, am vrut să văd dacă lucrurile se schimbă cu adevărat. Oameni care au apreciat eforturile mele m-au ajutat să ajung chiar în Palatul Victoria, în biroul din fotografie. Oamenii noi au luat taurul de coarne, sunt obosiţi şi nedormiţi, dar vor să folosească fiecare clipă... Pentru prima oară m-am gândit serios să mă întorc acasă, n-o să curgă laptele şi mierea, dar am văzut în ochii interlocutorilor mei cât de multă nevoie au de noi”, a explicat Ştefănescu.