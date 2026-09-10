Remus Pricopie spune că PSD și PNL trebuie să ajungă la un acord. "Varianta unui guvern PSD-AUR, pe față sau pe dos, nu există"

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, prof. univ. dr. Remus Pricopie / Sursa foto: Agerpres

Fără un acord între PSD și PNL nu va exista un nou guvern, iar varianta unui Executiv PSD-AUR, "pe față sau pe dos", nu există, a declarat, joi, rectorul SNSPA, Remus Pricopie. Acesta susține într-o postare pe Facebook că cele două partide trebuie să ajungă la o înțelegere pentru susținerea unui nou Executiv, cel mai probabil "puternic tehnocratizat".

"Este regretabil că s-au pierdut deja patru luni și, se pare, vor mai trece câteva săptămâni până când se va ajunge la o înțelegere rațională", a declarat Remus Pricopie.

Rectorul SNSPA exclude o eventuală colaborare între PSD și AUR, argumentând că partidul condus de George Simion nu ar avea nici interesul, nici capacitatea de a scoate România din criza în care se află.

"Varianta unui guvern PSD-AUR, pe față sau pe dos, nu există. Din motive la fel de evidente: AUR nu are nici interesul și nici capacitatea de a scoate România din criza în care se află. Dimpotrivă, întreaga sa strategie politică se hrănește din criză, conflict și nemulțumire" a afirmat Pricopie.

"La rândul său, PSD nu ar putea justifica o asemenea colaborare nici în fața propriilor votanți, nici în fața familiei social-democrate europene", a mai spus rectorul SNSPA.

Pricopie precizează că nu se referă neapărat la formarea unui guvern alcătuit direct din PSD și PNL, ci la un acord politic între cele două formațiuni pentru învestirea unui Executiv.

Potrivit acestuia, în cazul în care PSD și PNL ajung la un acord, UDMR s-ar alătura înțelegerii, iar o susținere din partea USR nu este exclusă.

"Sper - cu riscul de a fi considerat ultimul optimist al politicii de pe Dâmbovița - că, în cele din urmă, bunul-simț și rațiunea vor învinge", a conchis Remus Pricopie.

Prelungirea crizei politice a adus scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare la procentele de dinainte de moțiunea de cenzură, nicunul nedepășind pragul de 20%, arată barometrul INFORMAT – INSCOP despre cum ar vota acum românii dacă ar fi alegeri anticipate.

”Prelungirea excesivă a crizei politice, cu toate costurile de economice, sociale și de imagine, tinde să aplatizeze scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare, nicunul nedepășind pragul de 20%. Dacă imediat după moțiunea de cenzură, PNL a înregistrat un salt electoral important, cele 4 luni de guvern interimar au erodat capitalul electoral acumulat în acel context de liberali care au revenit la procentele de dinainte de moțiunea de cenzură. PSD și USR se stabilizează, cu foarte ușoare recuperări de alegători mai ales în zona votanților mobilizați, iar AUR se menține în jurul procentului de 40%.”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.