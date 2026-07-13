Remus Pricopie susține că discuţiile de la Cotroceni marchează o schimbare de paradigmă foarte importantă: „Sunt optimist”

1 minut de citit Publicat la 18:23 13 Iul 2026 Modificat la 18:23 13 Iul 2026

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, prof. univ. dr. Remus Pricopie / Sursa foto: Agerpres

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Remus Pricopie, a transmis, luni, că negocierile politice desfășurate luni la Palatul Cotroceni reprezintă un pas către depășirea crizei politice, chiar dacă partidele nu au ajuns încă la un acord privind viitoarea formulă de guvernare.

„De la lunga listă de „linii roșii” la un guvern de armistițiu

Au trecut aproape două săptămâni de când am propus, ca soluție pentru ieșirea din criza politică, un guvern de armistițiu.

De atunci și până astăzi, aproape toți liderii politici au vorbit public, într-o formă sau alta, despre acest model.

Astăzi, la Cotroceni, subiectul a fost pe masa negocierilor.

Nu s-a ajuns încă la o formulă comună”, a scris acesta, pe pagina sa de Facebook.

Remus Pricopie consideră că, deşi unii lideri politici continuă să vorbească despre alegeri anticipate, după discuţiile de luni este tot mai clar că anticipatele nu reprezintă soluţia pentru România.

„Dar:

1. este bine că Președintele Nicușor Dan a pus la aceeași masă partidele pro-occidentale, iar acestea au acceptat să discute;

2. au început să folosească un vocabular comun: ieșirea din criză, soluții, guvern de armistițiu, premier independent, fără o asociere politică prezentă sau trecută;

3. din declarațiile publice rezultă că România are nevoie de o soluție acum, nu în toamnă, iar această soluție trebuie găsită în actualul Parlament, prin dialog și negociere. Deși unii lideri politici continuă să vorbească despre alegeri anticipate, după discuțiile de astăzi este tot mai clar că anticipatele nu reprezintă soluția pentru România”, a mai precizat acesta.

El a mai adăugat că, în opinia sa, România poate avea, în următoarele două săptămâni, un guvern cu puteri depline.

„Așadar, deși unele titluri de presă anunță „eșecul de la Cotroceni”, eu văd o schimbare de paradigmă foarte importantă.

De la lunga listă de „linii roșii”, veto-uri și condiții imposibil de conciliat, s-a ajuns la aceeași masă, la un vocabular comun și la căutarea unei soluții.

Nu avem încă un acord. Dar direcția discuției s-a schimbat.

Sunt (moderat) optimist.

Cred că România poate avea, în următoarele două săptămâni, un guvern cu puteri depline”, a încheiat acesta.