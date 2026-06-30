Robert Cazanciuc: Cred că preşedintele României îl va desemna, până la urmă, pe Sorin Grindeanu ca premier

Senatorul PSD Robert Cazanciuc. Sursa foto: Hepta

Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc a declarat, marţi, că se aşteaptă ca preşedintele României să îl desemneze pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcţia de prim-ministru, argumentând că acesta reprezintă singura variantă care poate beneficia de o majoritate parlamentară.

"Eu cred că preşedintele României îl va desemna, până la urmă, pe domnul Grindeanu, pentru că este singura formulă, ţinând cont de aritmetica din Parlament şi de disponibilitatea partidului de a-şi asuma, până la urmă, un act de guvernare", a afirmat Cazanciuc la Palatul Parlamentului.

Întrebat despre scenariul unei coaliţii PSD-PNL-UDMR, avansat în spaţiul public după declaraţiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, senatorul social-democrat a reiterat că PSD îl propune oficial pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier şi că decizia privind desemnarea aparţine preşedintelui României.

În opinia sa, un guvern minoritar PSD ar putea obţine fără dificultăţi votul Parlamentului dacă ar beneficia de susţinerea PNL şi UDMR.

"De altfel, din calculele făcute, un guvern minoritar PSD cu voturile de la UDMR, de la PNL, ar putea să treacă fără niciun fel de probleme. Cred ca aceasta ar fi, până la urmă, atitudinea responsabilă. Şi UDMR-ul s-a dovedit întotdeauna că este responsabil, în ciuda declaraţiilor pe care le face uneori, aşa, mai curajoase", a mai spus Cazanciuc.

Întrebat dacă PSD ar fi dispus să ofere portofolii ministeriale UDMR într-un astfel de guvern, senatorul social-democrat a precizat că nu au existat discuţii pe această temă până în prezent.

Referitor la transferurile recente de parlamentari către PNL, Robert Cazanciuc a declarat că astfel de mutări sunt obişnuite în Parlament şi nu reprezintă un obiectiv pentru PSD.

"Aceste mişcări sunt cumva în cutuma parlamentară, ca oamenii să treacă dintr-un partid în altul. Nu e un scop în sine. Dacă PNL a acceptat să-i primească, înseamnă că au valori comune cei care au venit cu PNL-ul, iar noi nu putem decât să le urăm succes", a punctat senatorul PSD.

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