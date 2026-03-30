Rogobete cere măsuri urgente pentru ieftinirea carburanţilor: "Altfel în două luni cer rectificare, rămân fără bani pentru ambulanţe"

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, luni seară, că inacţiunea în ceea ce priveşte măsurile de control la preţul carburanţilor trebuie să se sfârşească, altfel va cere rectificare de buget în două luni, pentru că nu vor mai fi bani pentru ambulanţe, notează Agerpres.

"Inacţiunea, neaplicarea măsurilor de control la preţul carburanţilor, sigur, un mecanism foarte greoi pentru că, evident, valul este la nivel internaţional şi că e greu de controlat. În toate ţările este această problemă, dar la noi este o inacţiune economică. Am văzut şi eu o recomandare uşor arogantă a unor domni care ne spuneau să lăsăm maşinile acasă două zile pe săptămână.

Perfect de acord, dar eu le spun aşa, că nu pot să las ambulanţele două zile în garaj. Ori preţul a început să crească consistent, văd deja un dezechilibru în bugetul Ministerului Sănătăţii pe această componentă şi cred că inacţiunea ar trebuit să se sfârşească şi săptămâna aceasta cei responsabili, şi mă refer la zona financiară în special, să vină cu o soluţie, pentru că dacă nu, în două luni de zile eu voi cere rectificare de buget pentru că o să rămân fără bani pentru ambulanţe", a spus ministrul într-o conferinţă de presă susţinută la Ploieşti.

În ceea ce priveşte medicamentele, Rogobete a reiterat faptul că suntem în alertă, nu în criză.

"Săptămâna trecută, am făcut un grup de monitorizare şi de control la Ministerul Sănătăţii pentru a putea monitoriza două aspecte. Pe de-o parte, stocurile pentru medicamentele critice pe care le avem la nivel naţional, şi, pe de altă parte, fluctuaţiile de preţ şi eventualele discontinuităţi care pot să apară în orice moment.

Într-o criză internaţională, evident că există semnale pe care le-am primit, de asta am dat drumul la acest demers important, dar vreau să subliniez, nu suntem în criză în momentul de faţă. Nu suntem în criză, suntem în alertă", a punctat ministrul.