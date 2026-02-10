Rogobete: „Sunt 100% împotriva tăierii cu 10% în sănătate. Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat, în comă”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se declară „100%” împotriva propunerilor de austeritate care vizează sistemul medical. Acesta și-a exprimat opoziția totală față de proiectul de ordonanță de urgență care prevede o reducere de 10% a veniturilor personalului din sănătate, invocând experiența sa directă din secțiile de Terapie Intensivă.

Rogobete a subliniat că sistemul de sănătate nu poate fi tratat exclusiv prin prisma cifrelor. El a avertizat asupra riscurilor majore la care este expusă populația prin astfel de măsuri financiare drastice.

„Sunt total împotriva tăierii paușale cu 10% în sistemul de sănătate. Sunt pentru criterii de performanță, sunt pentru plata în funcție de performanță și am avut `n` întâlniri cu sindicatele pe această temă, dar mă declar total împotriva acestei abordări pur contabile în care salariile sau veniturile personalului medical să fie reduse cu 10% fără să se țină cont de particularitățile sistemului de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete, la Sinteza Zilei.

Sănătatea, domeniu de siguranță națională

Oficialul a reamintit decidenților că sănătatea nu este un simplu tabel în Excel, ci un pilon fundamental al statului, unde deciziile administrative greșite pot costa vieți omenești.

„Sistemul de sănătate are anumite particularități. Este, înainte de toate, o zonă de siguranță națională. În al doilea rând, aici nu vorbim despre un Excel în care niște calcule ies frumos. Vorbim despre viața unor oameni care pot fi puși în pericol dacă nu suntem atenți la aceste nuanțe și la aceste detalii”, mai spune Rogobete.

Cu un ton critic, Alexandru Rogobete a invitat inițiatorii acestor tăieri să vadă realitatea din spitale înainte de a semna decrete de austeritate, făcând referire la momentele critice prin care trec medicii și pacienții în secțiile de ATI.

„Mă declar 100% împotrivă. Eu recomand contabililor din acest Guvern să stea măcar 5 minute în ușa unei secții de terapie intensivă, să se uite la un pacient intubat, în comă, pentru că doar atunci va înțelege ce înseamnă demnitatea umană”, a adăugat ministrul Sănătății.