România a obținut finanțări de peste două miliarde de euro pentru proiecte strategice, în urma vizitei în SUA

Alexandru Nazare. sursa foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întors de la Washington cu angajamente de finanțare de peste două miliarde de euro pentru proiecte din energie, infrastructură și dezvoltare economică, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, notează Agerpres.

Unde merg banii

Cea mai mare parte a sumelor este legată de energia nucleară și de sectorul gazelor naturale. Aproape un miliard de euro vor fi mobilizați prin instrumente financiare ale Grupului Băncii Mondiale pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă.

La același proiect, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-a confirmat disponibilitatea de a participa cu aproximativ 400 de milioane de euro, fără a solicita o garanție suverană – ceea ce înseamnă că finanțarea nu ar pune presiune suplimentară pe bugetul de stat.

Alte finanțări vizează proiectele Transgaz de modernizare a rețelelor de transport și comprimare a gazelor naturale – aproximativ 495 de milioane de euro, prin garanții oferite de Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor (MIGA), parte a Grupului Băncii Mondiale.

Totodată, 90 de milioane de euro vor fi disponibile prin Banca Mondială pentru gestionarea efectelor crizelor economice și energetice, prin instrumentul CERP (Crisis Emergency Response Program), conceput pentru intervenții rapide în situații de criză.

În paralel, a avansat pregătirea unui împrumut de 650 de milioane de dolari de la Banca Mondială (Development Policy Loan), destinat reformelor structurale din sectorul energetic, decarbonizării, sprijinirii IMM-urilor și eficienței energetice.

Cu cine s-a întâlnit delegația

La Washington, Nazare a avut o întâlnire cu Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale – prima a unui ministru de finanțe al României cu șeful instituției. A urmat o serie de întrevederi cu conducerea MIGA, cu președinta BERD, Odile Renaud-Basso, și cu Alfred Kammer, directorul Departamentului pentru Europa din cadrul FMI, care a apreciat progresele României în consolidarea fiscală.

Pe latura americană, delegația s-a întâlnit cu Chris Wright, secretarul pentru Energie al SUA, cu oficiali de la Departamentul de Comerț, Departamentul Trezoreriei, Export-Import Bank, DFC (U.S. International Development Finance Corporation) și USTR (Oficiul Reprezentantului pentru Comerț).

Discuțiile au acoperit cooperarea economică bilaterală, participarea companiilor americane în proiecte din România și susținerea aderării României la OCDE – unde mai este nevoie de un ultim aviz formal. Nazare a discutat stadiul procesului și cu Matthias Cormman, secretarul general al OCDE.

De asemenea, Corporația Financiară Internațională (IFC) a reconfirmat sprijinul pentru proiectul Black Sea AI Gigafactory, inclusiv prin mecanisme de finanțare dedicate proiectelor tehnologice de mari dimensiuni.

Un parteneriat reluat după 21 de ani

Un element notabil al vizitei a fost semnarea Cadrului de Parteneriat de Țară cu MIGA (2025-2029), care redeschide colaborarea cu această instituție după 21 de ani – ultima operațiune a MIGA în România datând din 2005.

„În ansamblu, întâlnirile cu oficialii administrației americane au confirmat interesul părții americane pentru extinderea cooperării economice cu România și pentru implicarea companiilor și instituțiilor financiare americane în proiecte strategice din regiune. Mesajele transmise au reconfirmat faptul că România este percepută ca un partener stabil, predictibil și relevant în regiunea Europei Centrale și de Est, cu potențial semnificativ de dezvoltare a proiectelor strategice în parteneriat cu Statele Unite”, subliniază comunicatul Ministerului Finanțelor.

Din delegația României au mai făcut parte ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.