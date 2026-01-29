România şi Germania au semnat o Declaraţie Comună de Intenţie în domeniul Apărării. Ce prevede acordul

România şi Germania au semnat o Declaraţie Comună de Intenţie în domeniul Apărării. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, miercuri, că a semnat, împreună cu omologul său german, Boris Pistorius, o Declaraţie Comună de Intenţie care stabileşte un cadru modern de cooperare în domeniul materialelor de apărare. ”România poate şi trebuie să fie una dintre locomotivele efortului european comun”, susţine el, notează News.ro.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut, miercuri, o întâlnire bilaterală cu omologul său german, Boris Pistorius, în marja vizitei oficiale a delegaţiei guvernamentale române la Berlin.

”România nu trebuie să fie un simplu vagon tras de alţii. Poate şi trebuie să fie una dintre locomotivele acestui efort european comun. Totul depinde de seriozitatea cu care aplicăm, de rigoarea cu care transformăm planurile pe care le facem de câteva luni în acţiune, de capacitatea de a identifica segmente comune de interes cu alti parteneri.

România a demonstrat deja că este un partener de încredere pentru Germania, iar întâlnirea de astăzi cu omologul meu, Boris Pistorius, a fost una deschisă, aplicată şi orientată către soluţii. Îi mulţumesc pentru dialogul aplicat pe care am agreat cǎ îl continuam in perioada următoare”, a afirmat Radu Miruţă, într-o postare pe Facebook.

El a reiterat că relaţiile solide, inclusiv între state, se construiesc prin încredere, seriozitate şi dialog deschis între oameni.

”Am discutat despre cum consolidăm împreună securitatea Flancului Estic al NATO, despre investiţii strategice în apărare, făcute cu cap, şi despre colaborarea noastră în cadrul programului european SAFE.

Acest program reprezintă o oportunitate uriaşă: un tren pe care România nu îşi poate permite să îl rateze dacă vrea o armată cu echipamente moderne, adaptate noilor realităţi. În acest spirit, am semnat împreună cu ministrul Boris Pistorius o Declaraţie Comună de Intenţie între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării din Germania, care stabileşte un cadru modern de cooperare în domeniul materialelor de apărare. Este un pas concret spre integrarea industriei româneşti de apărare în ecosistemele europene”, a adăugat Miruţă.

Potrivit ministrului, parteneriatul se va concentra pe patru direcţii esenţiale: suport logistic întrunit, achiziţii bilaterale de produse şi servicii, co-dezvoltarea de echipamente militare, cercetare şi dezvoltare în domeniul tehnologiilor de apărare.

”Avem şansa de a construi un model de cooperare europeană eficient, care aduce beneficii reale atât pentru securitatea naţională, cât şi pentru industria românească. Este responsabilitatea noastră să o valorificăm la maximum”, a subliniat Miruţă.

Acordul prevede sprijin reciproc în cadrul misiunilor NATO

Potrivit unui comunicat de presă transmis de MApN, cei doi miniştri au subliniat importanţa implementării deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Haga, din iunie 2025, inclusiv creşterea investiţiilor în apărare şi menţinerea unui sprijin consistent, predictibil şi pe termen lung pentru Ucraina.

“Cooperarea bilaterală în domeniul apărării dintre România şi Germania se materializează prin rezultate concrete şi un sprijin reciproc solid în cadrul misiunilor NATO, demonstrând angajamentul comun al celor două state de a răspunde unitar provocărilor actuale de securitate”, a subliniat oficialul român.

În marja discuţiilor la nivel ministerial, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a avut convorbiri cu omologul său german, generalul Carsten Breuer, axate pe cooperarea la nivel operaţional şi pe evoluţiile de securitate regională. Cu acest prilej, generalul Vlad a mulţumit părţii germane pentru sprijinul constant acordat României prin participarea forţelor aeriene germane la misiunile de Poliţie Aeriană întărită desfăşurate pe teritoriul naţional.

Agenda întrevederii ministeriale a inclus şi componenta industriei de apǎrare, fiind analizate oportunităţile de dezvoltare a unor proiecte comune şi de valorificare a instrumentelor europene de finanţare (SAFE), pentru care România a publicat recent lista de proiecte.

“Pentru parte din produsele pe care România le-a introdus ca achiziţii în comun, Germania este ţara lider care gestionează aceste achiziţii. Va însemna un preţ mai mic pe achiziţie şi ne aşteptăm la termene mai scurte de livrare”, a evidenţiat ministrul Miruţă.