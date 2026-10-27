România și Moldova își consolidează cooperarea în apărare și energie. Luca Niculescu, la Chișinău: "Atacurile rusești, inacceptabile"

România și Moldova își consolidează cooperarea în apărare și energie. Sursa foto: Luca Niculescu/facebook

România și Republica Moldova cooperează la cel mai înalt și mai strâns nivel din perioada recentă, iar sprijinul acordat de București urmărește consolidarea unei Republici Moldova mai stabile, mai sigure și mai bine conectate la România și la Uniunea Europeană, a declarat marți prim-ministrul Luca Niculescu, aflat în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. „Într-adevăr, atacurile ruseşti sunt inaceptabile, iar protecţia trebuie să fie pentru toţi cetăţenii români şi pentru toţi cetăţenii, fie că sunt în Republica Moldova, fie că sunt în România", a spus Luca Niculescu la întâlnirea cu premierul moldovean Vasile Tofan.

"Este prima deplasare externă la începutul mandatului de prim-ministru, în urmă cu exact o săptămână, am vrut să fiu la Chișinău cât mai repede. Prezența colegilor mei și a mea reconfirmă că România și Republica Moldova cooperează la cel mai înalt, la cel mai strâns nivel din perioada recentă și intenția noastră de a consolida aceste relații istorice pe care le avem, aceste relații profunde într-o Uniune Europeană, acolo unde este locul Chișinăului.

Deci, sprijinul României pentru Republica Moldova reflectă un angajament constant pentru o Republica Moldova mai stabilă, mai sigură, mai bine conectată la România și la Uniunea Europeană", a declarat Luca Niculescu în conferința comună de presă susținută alături de prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, preluată de Agerpres.

Premierul României a amintit şi de programul SAFE:

„Avem discuţii foarte aplicate pentru a întări colaborarea noastră în domeniul apărării. Există şi programul SAFE, pe care îl cunoaşteţi foarte bine şi care va întări industria din România, dar vor exista şi beneficii comune şi vom lucra foarte aplicat pentru a întări apărarea cetăţenilor noştri”.

Proiecte strategice România - Moldova

O parte importantă a discuțiilor dintre oficialii români și moldoveni a vizat proiectele strategice de interconectare în domeniul transporturilor și energiei.

"Și evident că-mi doresc să dinamizăm agenda sectorială pentru a obține rezultate cât mai concrete e, deoarece este ceea ce așteaptă și cetățenii noștri. Am discutat în detaliu stadiul proiectelor de interconectare în domeniul transporturilor, în domeniul energiei, sunt două domenii esențiale pentru reziliența Republicii Moldova și pentru conectarea cu Uniunea Europeană prin România și, înainte de a continua programul de întâlniri oficiale, vom vizita împreună, domnule prim-ministru, Stația Electrică Chișinău, care este un pilon central pentru obținerea independenței energetice depline a Republicii Moldova, deoarece știm că de multă vreme și de prea multe ori energia este folosită ca un element, ca o armă de șantaj geopolitic. Deci vom continua să sprijinim, în beneficiul cetățenilor, extinderea acestei independențe energetice', a afirmat Niculescu.

Premierul a evidențiat și nivelul cooperării economice dintre cele două state, subliniind că anul trecut schimburile comerciale au atins 4,5 miliarde de euro.

"Aveți, după cum ați spus, companii românești în Republica Moldova. Sunt multe companii din Republica Moldova în România, avem schimburi comerciale de 4,5 miliarde de euro, aproximativ, anul trecut, ceea ce reprezintă o sumă considerabilă.

Investițiile românești au creat 12.000 de locuri de muncă în Republica Moldova, ceea ce iar ne bucură și sigur îi bucură și pe cei care ocupă aceste locuri de muncă. Mă bucură și ce ați spus, deschiderea pe care ați arătat-o pentru a primi și mai multe companii românești aici și pentru a depăși orice eventuală barieră birocratică sau administrativă care pot apărea', a afirmat Niculescu.

Despre aderarea Moldovei la UE

El a menționat că un alt subiect discutat a vizat integrarea europeană a Republicii Moldova, temă care reprezintă o prioritate strategică pentru România.

"Locul Republicii Moldova, locul Chișinăului este fără nicio îndoială în Uniunea Europeană. Și v-am felicitat și vă felicit pentru rezultatele obținute, care sunt pe deplin meritate, și aș dori să spun foarte ferm că susținem intens și deschiderea ultimelor două clustere rămase până la sfârșitul acestui an pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și vă asigur încă o dată domnule prim-ministru, dragă Vasile, că România va fi pe mai departe cel mai vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european. În toate formatele vom intensifica și furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv cu experți români care să continue să sprijine Chișinăul în toate domeniile de aliniere la legislația comunitară", a declarat Niculescu.

El a mai transmis că sprijinul României vizează și securitatea cetățenilor Republicii Moldova, în contextul războiului din Ucraina.

'Și nu în ultimul rând, sprijinul României vizează și securitatea cetățenilor Republicii Moldova, mai ales în această perioadă în care Federația Rusă continuă să testeze constant felul nostru de a reacționa, reziliența noastră, atât a Republicii Moldova, cât și a noastră, a României', a mai afirmat Luca Niculescu.