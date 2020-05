Romașcanu: 'Proiectul Guvernului PNL este doar un vehicul electoral pentru alegerile ce vor urma'

”România vine după mai mulți ani de creștere economică. La preluarea guvernării, liberalii au găsit un stat bine așezat din punct de vedere economic și cu un deficit de sub 3% din PIB. Schimbarea guvernului și criza medicală au afectat enorm economia românească, dar principalul factor al dezastrului ce va urma este lipsa măsurilor economice luate acum.”, a scris Romașcanu pe Facebook.

Reprezentantul PSD critică programul IMM Invest despre care spune că este ”pic prea puțin și prea târziu” și prezintă previziunile sumbre ale economiștilor.

”Datoria publică a României a crescut într-un trimestru de criză cât într-un an obişnuit: plus 28 mld. lei faţă de T4/2019. În ritmul de îndatorare curent, datoria statului va trece cu uşurinţă de 45% din PIB la final de an.

Prognoza economiștilor anunță o criză economică de proporții. Un deficit de 9% din PIB, o datorie publică de 42-45% din PIB, contracție economică între 4,5 și 6,5%, ratingul de țară este negativ, șomajul crește alarmant și se anunță de 9,4%, iar cursul euro/leu crește zilnic.”, a scris Romașcanu.

E susține că proiectele Guvernului sunt menite doar să atragă alegătorii.

”Planul de investiții pentru relansarea economiei României este în lucru, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că-l va prezenta peste două săptămâni. Acesta conține lucrări de infrastructură foarte mari, două autostrăzi, trei spitale și un aeroport. Planul de investiții propus de Cîțu pare ireal dacă privim cifrele de mai sus. Tot acest proiect pe care Guvernul PNL îl va aduce în atenția publicului este doar un vehicul electoral pentru alegerile ce vor urma.”.

”România se îndreaptă cu viteză spre zid, iar Florin Cîțu încearcă să ne convingă să privim în partea cealaltă.”, a concluzionat Romașcanu.