Rovana Plumb, mesaj pentru CExN al PSD: Susţinere totală pentru Liviu Dragnea

"Susţinere totală pentru preşedintele PSD, Liviu Dragnea" - este mesajul cu care vine în reuniunea Comitetului Executiv Naţional (CExN) al partidului preşedintele organizaţiei de femei a PSD, Rovana Plumb, în numele întregii organizaţii.



"Susţinere totală pentru preşedintele Liviu Dragnea. Cuvântul de ordine - "solidaritate, unitate care conferă forţă ca întotdeauna partidului nostru. Avem două angajamente după care trebuie să ne ghidăm - angajamentul faţă de cei care ne-au transferat încrederea lor pentru a guverna în folosul românilor şi de a pune capăt şirului abuzurilor. În ţara în care prezumţia de nevinovăţie poate fi suspendată este o ţară care va pierde, pentru că în curând, dacă prezumţia de nevinovăţie nu va fi respectată, este posibil ca libera exprimare şi ea să fie suspendată. Şi nu mai putem vorbi de democraţie", a declarat Rovana Plumb la Parlament, care a menţionat că a discutat deja cu preşedintele PSD.



Ea s-a arătat convinsă că "Liviu Dragnea va acţiona ca şi până acum, în interesul ţării".



"Şi nu sunt de acord sub nicio formă să existe tema renunţării la poziţia pe care o are. Susţin în totalitate ca preşedintele Liviu Dragnea să continue efortul de a putea guverna bine şi de a putea face lucruri bune. Nu mi-aş fi dorit şi nu aş fi crezut ca după 28 de ani de la Revoluţie să trăim momente în care ura să fie atât de puternică şi atât de vizibilă. Respect democraţia, respect dreptul la protest, dar nu pot să cred că pot exista atitudini de bucurie, de cântec, de dans faţă de necazul unui om. (...) Cred în nevinovăţia lui Liviu Dragnea", a arătat Rovana Plumb.



Întrebată de jurnalişti dacă este afectată, Rovana Plumb, care avea lacrimi în ochi, a confirmat: "Sunt afectată pentru că, înainte de a deţine orice fel de funcţie, înainte de a vorbi de responsabilitate, sunt om. Şi aşa am fost educată".