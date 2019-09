Scandal în ALDE! Se cere demisia lui Daniel Chițoiu, secretarul general al partidului

Foto: Facebook/Daniel Chițoiu

Preşedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Niţă, a solicitat vineri, într-o conferinţă de presă, demisia "imediată" a lui Daniel Chiţoiu din funcţia de secretar general al partidului şi desemnarea unui nou secretar general agreat de toţi liderii judeţeni ai partidului.



Mihai Niţă a precizat că poziţia sa are la bază mandatul Biroului Politic Teritorial al ALDE Olt.



"Considerăm că secretarul general trebuia să îşi apere partidul, pe liderul acestuia, inclusiv de atacurile nepermise ale noului partener politic, care a încercat prin toate declaraţiile publice să delegitimeze politic ALDE şi să îl trateze ca pe partidul minor din noua alianţă (...) În baza mandatului Biroului Politic Teritorial Olt, solicităm demisia imediată din funcţia de secretar general al ALDE a domnului Daniel Chiţoiu şi întrunirea forurilor statutare ale partidului, în care să fie desemnat un secretar general agreat de toţi liderii judeţeni ai partidului", a declarat Mihai Niţă.



Deputatul ALDE a menţionat că printre motivele pentru care solicită demisia secretarului general al partidului se numără deciziile "netransparente" privind retragerea partidului de la guvernare, renunţarea la candidatura prezidenţială a preşedintelui ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, şi susţinerea unui candidat independent, modul în care a fost iniţiată alianţa cu Pro România. În opinia sa, toate aceste decizii ar fi trebuit luate după consultarea filialelor.



"Am vrut sa începem de la Olt (cu solicitarea de demisie a secretarului general n.r.) (...) urmând ca săptămâna viitoare să atragem toate filialele alături de grupul nostru. Consider că partidul se poate redresa, se poate reseta cu acţiuni serioase, cu corectitudine, cu muncă de partid făcută în mod sincer şi cinstit", a spus liderul ALDE Olt.



Acesta a opinat că "preocuparea secretarului general a fost mai degrabă în zona intereselor personale" decât faţă de partid.



Mihai Nţă a mai spus că solicitarea de demisie a lui Daniel Chiţoiu din funcţia de secretar general este şi "un semnal de alarmă" în partid.