Scandal în POT după ce deputații Ionescu au fost dați afară. Tribunalul spune că excluderea e nelegală. Gavrilă: Nu vor mai fi membri

Președinta POT, Anamaria Gavrilă. Foto: Agerpres

Anamaria Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tineri, a sfidat luni Tribunalul București, spunând că soții Ionescu „nu mai sunt și nu vor mai fi membri ai partidului”, potrivit unui comunicat de presă. Mesajul vine după ce Tribunalul București a decis, sâmbătă, că excluderea a fost făcută ilegal. Cei doi soţi au fost excluşi din partid pe 17 februarie 2025 pentru „promovarea şi încurajarea violenţei”.

În comunicat se subliniază faptul că formațiunea politică funcționează pe principii clare, iar apartenența la partid nu este un titlu simbolic, ci presupune implicare reală, respect față de colegi și contribuție la construcția unei echipe politice solide.

„Într-un partid politic ori ajuți și construiești, ori nu poți rămâne parte din echipă. Nu vom permite niciodată ca cineva să batjocorească munca celorlalți sau să folosească statutul de membru pentru a crea conflicte și tensiuni. Nimic nu s-a construit vreodată fără disciplină, iar libertatea nu înseamnă să faci ce vrei sau să fii agresiv cu colegii tăi. Libertatea înseamnă să faci ceea ce se cuvine, cu decență și respect pentru cei din jur”, a declarat Anamaria Gavrilă.

Partidul adaugă faptul că are nevoie de o echipă unită și de membri implicați, care să înțeleagă responsabilitatea momentului politic.

„Doar prin coeziune și seriozitate putem face față presiunilor și atacurilor venite din exterior și putem reprezenta românii cu demnitate, consecvență și respect. Partidul Oamenilor Tineri va continua să apere un cadru intern bazat pe disciplină, responsabilitate și respect reciproc, în care cei care aleg să construiască pentru România să o poată face fără presiuni, conflicte artificiale sau jocuri de culise”, se arată în comunicatul emis.

„Cei doi deputaţi au demonstrat că nu pot face parte dintr-o echipă responsabilă. Au adus în POT exact ceea ce respingem: agresivitate, instigare la conflict şi lipsă totală de respect pentru principiile democratice. În POT nu există loc pentru violenţă sau pentru cei care încearcă să o normalizeze. Suntem aici să construim, nu să distrugem. Toleranţă zero pentru astfel de derapaje”, a transmis atunci Anamaria Gavrilă, printr-un comunicat de presă.

Ulterior, pe 24 ianuarie 2026, Tribunalul Bucureşti a admis plângerea depusă de deputatul Radu Ionescu la decizia de excludere din Partidul Oamenilor Tineri şi a constatat nulitatea absolută a documentului semnat de Anamaria Gavrilă. Radu Ionescu a transmis că decizia instanţei este o reparaţie individuală a prejudiciului de imagine care i-a fost adus, dar şi o dovadă că „partidele nu pot fi conduse după voinţa unei singure persoane”. Deputatul anunţa, de asemenea, că o decizie similară a fost pronunţată și în cazul soţiei sale.