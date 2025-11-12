Scandalul pensiilor magistraților. Ministrul Justiției: Susținem obiectivul Coaliției. Vicepreședintele CSM a avut ”o opinie”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat miercuri, într-o intervenție la Antena 3 CNN, poziția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind nivelul pensiilor de serviciu. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat miercuri, într-o intervenție la Antena 3 CNN, poziția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind nivelul pensiilor magistraților, el subliniind că Guvernul susține o abordare echilibrată. Reacția vine după ce vicepreședintele CSM a susținut că pensiile magistraților ar trebui să reprezinte în jur de 65% din ultimul salariul brut încasat. ”Dânsul exprimă o opinie”, a spus ministrul.

„Am observat poziția domnului vicepreședinte al CSM. Dânsul exprimă o opinie, am văzut că a subliniat totuși că trebuie să existe o proporționalitate între pensie și salariu și nu neapărat o egalitate între pensie și salariu”, a declarat Radu Marinescu într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Marinescu a adăugat că împărtășește și punctul de vedere al președintelui României, care a avertizat că o pensie egală cu salariul „ar fi demotivantă” pentru magistrați: „Eu aș accentua și poziția exprimată de președintele României, care a spus că ar fi demotivant pentru continuarea activității în sistemul judiciar ca pensia să fie egală cu salariul. Astfel încât eu cred că trebuie găsită o formulă de apropiere între cele două, dar nu știu care ar fi.”

Ministrul a precizat că decizia finală urmează să fie discutată la Palatul Cotroceni, unde va avea loc o întâlnire miercuri de la ora 16.00, convocată de șeful statului cu reprezentanții magistraților. „Urmează o discuție foarte importantă la Cotroceni, sub patronajul domnului președinte. Sunt mai multe variante care vor fi analizate. Eu mă bucur că Ministerul Justiției a fost invitat, vom duce un mesaj de responsabilitate și de necesară constituționalitate, dar în egală măsură vom susține cu fermitate obiectivul coaliției de guvernare”, a spus Marinescu.

În contextul negocierilor privind reforma pensiilor speciale, ministrul Justiției a reafirmat că prioritatea Guvernului este adoptarea unei legi constituționale, care să îndeplinească cerințele PNRR și să asigure echilibru social. „Preocuparea noastră este pentru a obține o lege constituțională, care să fie un obiectiv strategic pentru România, obținerea fondurilor europene pe jalonul 215 și obiectivul de justiție și echilibru social, care vizează o uniformizare a vârstei de pensionare în România”, a explicat el.

Întrebat despre posibilitatea ca CSM să nu avizeze proiectul Guvernului în termenul legal, ceea ce ar putea întârzia reforma și atragerea fondurilor europene, Marinescu a făcut apel la responsabilitate: „Eu sper să nu se întâmple această chestiune. Sunt convins că reprezentanții puterii judecătorești conștientizează faptul că este un interes național care este în discuție și sper ca poziționările să nu fie de o asemenea manieră condițională, ci una constructivă.”

Ministrul a afirmat că dialogul și echilibrul între puterile statului sunt esențiale pentru depășirea tensiunilor din sistemul judiciar: „Consider că, după această discuție, s-ar putea contura premisele unei închideri a acestei disensiuni dintre puterile statului, care nu face bine societății.”

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii Coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor. Se va discuta despre proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, astfel încât actul normativ să treacă de controlul de constituţionalitate. Întâlnirea va avea loc de la ora 16.00.

Încercarea președintelui Nicușor Dan de a media un compromis pe tema pensiilor speciale, care să stingă conflictul dintre Executiv și magistrați pare în acest moment o misiune imposibilă. Pe de o parte magistrații vor să prelungească tot mai mult perioada de tranziție când vârsta de pensionare începe să crească pentru procurori și judecători, în timp ce Guvernul Ilie Bolojan a trasat deja linii roșii incompatibile cu interesele magistraților.

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a acuzat Guvernul de “opacitate” pe tema pensiilor speciale, într-o intervenție pentru Antena 3 CNN. Totodată el a sugerat că magistrații sunt deschiși la discuții, dar că negocierile de la Palatul Cotroceni nu au legătură cu ideea de compromis.

Sandu a susținut la un alt post TV că pensiile magistraților ar trebui să reprezinte în jur de 65% din ultimul salariul brut încasat, așa cum au militarii și alte categorii speciale, iar perioada de tranziție să fie între 15 și 20 de ani.

Aceste precizări au loc în contextul în care premierul Bolojan a discutat deja cu magistrații la Palatul Victoria, întâlnire fără rezultate optimiste, așa cum a dezvăluit deputatul PNL Alexandru Muraru. El a precizat că magistrații vor stabilirea unei “borne” pentru anul 2040 în ceea ce privește începutul creșterii vârstei de pensionare. Până atunci să își păstreze privilegiile actuale. Această variantă este în continuare inadmisibilă pentru Ilie Bolojan.