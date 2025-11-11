Culisele negocierilor de la Palatul Cotroceni. Bolojan a trasat linii roșii. Vicepreședinte CSM: “E greu de spus dacă va fi un acord"

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Încercarea președintelui Nicușor Dan de a media un compromis pe tema pensiilor speciale, care să stingă conflictul dintre Executiv și magistrați pare în acest moment o misiune imposibilă. Pe de o parte magistrații vor să prelungească tot mai mult perioada de tranziție când vârsta de pensionare începe să crească pentru procurori și judecători, în timp ce Guvernul Ilie Bolojan a trasat deja linii roșii incompatibile cu interesele magistraților.

În cursul zilei de miercuri, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar urma să prezinte poziția îndulcită a Guvernului și a coaliției de guvernare, în urma consultărilor cu liderii partidelor. Aceasta prevede o perioadă de tranziţie de 15 ani pentru mărirea vârstei de pensionare, şi nu de 10, cât era prevăzută în proiectul care a picat la CCR. Deși această variantă ar fi fost agreată de premierul Ilie Bolojan, nu sunt încă indicii că magistrații sunt mulțumiți. Apar chiar detalii potrivit cărora judecătorii și procurorii vor să păstreze privilegiile actuale până în anul 2040, și abia apoi să înceapă o perioadă de tranziție care să marcheze creșterea vârstei de pensionare.

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a acuzat Guvernul de “opacitate” pe tema pensiilor speciale, într-o intervenție pentru Antena 3 CNN. Totodată el a sugerat că magistrații sunt deschiși la discuții, dar că negocierile de la Palatul Cotroceni nu au legătură cu ideea de compromis:

Care este poziția magistraților privind negocierile de la Palatul Cotroceni

“Din punctul nostru de vedere nu este vorba despre un compromis, este vorba despre niște termeni rezonabili care să se aplice tuturor magistraților și să rămânem într-o zonă rezonabilă de venituri și de pensii ulterioare care să fie cumva caracteristice statutului de magistrat”, a precizat vicepreședintele CSM.

Întrebat dacă miercuri se va ajunge la o înțelegere astfel încât noul proiect de lege privind pensiile speciale să fie adoptat cu acordul magistraților, vicepreședintele CSM a răspuns:

"E greu de spus. Noi vom merge mâine deschiși la discuții. Avem materiale, avem calcule făcute. Ne-am făcut temele, ca să zicem așa. Voi merge eu și doamna președintă. Vom vedea câtă receptivitate vom găsi în cealaltă parte, din partea puterii Executive, care până acum a fost destul de opacă”.

Pe de altă parte vicepreședintele CSM a susținut la un alt post TV că pensiile magistraților ar trebui să reprezinte în jur de 65% din ultimul salariul brut încasat, așa cum au militarii și alte categorii speciale, iar perioada de tranziție să fie între 15 și 20 de ani.

“Eu sper ca mâine să nu avem aceeași reacție pe care care am avut-o acum două luni, când ne-am întâlnit la Cotroceni și am stat de vorbă și nu s-a întâmplat nimic. Noi ne-am expus un punct de vedere și nu ne-a băgat nimeni în seamă. Noi am dori ca pensiile magistraților să respecte standardul european de a fi apropiate de ultimul salariu în plată. Acest 70% din net (propus de Guvernul Bolojan în proiectul picat la CCR - n.r.) se impozitează cu 10% - impozit pe venit, 10% - CASS și ajunge undeva la 50%, care este pe contributivitate. Dacă Guvernul dorește să plătească magistraților pensii pe contributivitate, nu este nicio problemă, cu condiția să plătească la toți magistrații pensii pe contributivitate și la toate celelalte categorii speciale (...) Eu cred că un 65% din brut ar fi un procent rezonabil. Nu sunt economist. Acum este 55% din brut, eu am zis că 65% din brut, așa cum au militarii și alte categorii sociale, ajungem la un procent rezonabil”, a declarat vicepreședintele CSM, potrivit Agerpres.

De asemenea, el a spus că magistrații își doresc o perioadă de tranziție cuprinsă între 15 și 20 de ani pentru aplicarea noilor prevederi.

Liniile roșii trasate de premierul Bolojan

Aceste precizări au loc în contextul în care premierul Bolojan a discutat deja cu magistrații la Palatul Victoria, întâlnire fără rezultate optimiste, așa cum a dezvăluit deputatul PNL Alexandru Muraru. El a precizat că magistrații vor stabilirea unei “borne” pentru anul 2040 în ceea ce privește începutul creșterii vârstei de pensionare. Până atunci să își păstreze privilegiile actuale. Această variantă este în continuare inadmisibilă pentru Ilie Bolojan.

“Cred că are președintele toate armele la dispoziție și toate instrumentele ca să facă acest lucru posibil și cred că intervenția președintelui este oportună. De asemenea cred că există niște linii roșii pe care nu le putem trece. Una dintre ele este dacă am înțeles bine de la unele asociații ale magistraților care nu doresc prelungirea acestei perioade tranzitorii, adică din 2026, cum era în textul inițial, până în 2035, până la vârsta standard de pensionare de 65 de ani, deci practic să reducem cei 17 ani, de la 48 de ani până la 65 de ani, până în 2035, ci să facem 2040 o bornă prin care toți magistrații care vor ieși până în 2040 la pensie să iasă în continuare pe vârste de 48-50 de ani și abia în 2040 să introducem vârsta standard de pensionare. Acest lucru este inadmisibil și putem discuta despre mărirea perioadei tranzitorii până în 2040 dar nu făcând din 2040 borna prin care magistrații abia de atunci se pensionează la 65 de ani”.

Alexandru Muraru a mai precizat că o altă linie roșie pe care Guvernul nu o accepătă este dorința magistraților ca pensia să fie apropiată de ultimul salariu:

“În proiectul inițial, cel care a fost declarat neconstituțional pe formă se prelungea perioada de activitate la 35 de ani, nu la 25 cum este în prezent și se introducea acest procent de 70% din venitul magistraților brut. Media europeană este de 70% maxim din media ultimilor 4-5 ani. Există aceste linii roșii peste care nu putem trece”.

Ce spune PSD despre pensiile magistraților

Cât privește poziția PSD privind negocierile de miercuri de la Palatul Cotroceni, social-democrații susțin că Ilie Bolojan este singurul lider politic care poate bloca negocierile, așa cum a declarat Ionuț Pucheanu pentru Antena 3 CNN.

“Dacă se merge pe această logică a celor 75% și a celor 15 ani, deși înțeleg că o mare parte dintre acești magistrați ar fi să accepte inclusiv 10 ani, deci nu ar fi așa o problemă foarte mare eu cred că am ajuns la un numitor comun deja. Cu o condiție, să nu ne mai trezim în al 15-lea ceas că un domn se încăpățânează cum crede că ar trebui să facă el că e mai bine. E un singur om care poate schimba toată această construcție, unul singur, domn care am văzut că a făcut totuși în al 13-lea ceas o concesie mare în fața președintelui României. A zis, bine, hai fie de data asta ca tine, dar data viitoare nu mai cedeaz”.

Practic, PSD dă semne că este pregătit să întețească atacurile la adresa premierului Bolojan în cazul în care conflictul dintre Executiv și magistrați nu va avea o rezolvare.