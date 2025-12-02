Schema prin care ministrul Agriculturii vrea să scadă prețurile la alimente. Barbu: ”Nu se intră în faliment din cauza asta”

1 minut de citit Publicat la 14:27 02 Dec 2025 Modificat la 14:27 02 Dec 2025

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism de intervenție pe piața alimentară și anume plafonarea adaosului comercial la alimente atunci când inflația depășește pragul de 5%. FOTO: Getty Images

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism de intervenție pe piața alimentară și anume plafonarea adaosului comercial la alimente atunci când inflația depășește pragul de 5%. Până la acel nivel, măsura nu ar fi aplicată.

Barbu a explicat la Antena 3 CNN că și alte insituții intervin, așa cum BNR o face când crește cursul valutar, de exemplu.

„E un mecanism propus pentru că toată lumea spunea că intervin în piață. Ca să reglez partea de inflație, care a crescut, am spus ca plafonarea să se realizeze doar când inflația depășește un prag, până atunci să nu se aplice”, a declarat ministrul Agriculturii.

Ministrul a invocat și argumentele economiștilor, care au arătat că, în urma plafonării adaosului la o serie de produse de bază, o parte din marjele comerciale s-ar fi mutat către alte alimente.

„Analiști economiști au spus că s-a descărcat o parte din adaosul comercial către alte alimente. Așa cum alte instituții intervin când cursul valutar crește foarte mult, așa și noi trebuie să intervenim printr-un mecanism”, a explicat Florin Barbu.

Acesta a respins teza potrivit căreia plafonarea adaosului ar fi pus în pericol supraviețuirea magazinelor sau a procesatorilor.

„Și din zona de retail, și de la procesare au spus că vor intra în faliment cu adaosul comercial plafonat. În 2022, 2023, 2024, când a mers acest mecanism, cifra de afaceri a crescut, deci măsura nu a dus la falimentul magazinelor sau procesatorilor”, a subliniat ministrul.

Barbu a precizat că, deocamdată, măsura este la nivel de propunere și urmează discuții în cadrul coaliției de guvernare.

„O să am o discuție cu PSD, dacă e bună vom merge mai departe în coaliție. Deocamdată e propunere”, a spus el.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost introdusă în iulie 2023 și prelungită de mai multe ori, ultima dată până la 31 martie 2026. Măsura acoperă întreg lanțul agroalimentar, procesatori, distribuitori, comercianți, și a protejat în special consumatorii vulnerabili.

Pe de altă parte, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a spus recent că măsura și-a pierdut eficiența și nu ar trebui prelungită, pentru că piața s-a adaptat și au apărut scumpiri în alte segmente. Conform INS, rata anuală a inflației a ajuns în octombrie 2025 la 9,8%, cu scumpiri mari la mărfuri nealimentare (10,96%) și servicii (10,52%). Alimentele s-au scumpit cu 7,57%.