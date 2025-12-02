Antena 3 CNN Politică Schema prin care ministrul Agriculturii vrea să scadă prețurile la alimente. Barbu: ”Nu se intră în faliment din cauza asta”

Schema prin care ministrul Agriculturii vrea să scadă prețurile la alimente. Barbu: ”Nu se intră în faliment din cauza asta”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism de intervenție pe piața alimentară și anume plafonarea adaosului comercial la alimente atunci când inflația depășește pragul de 5%. FOTO: Getty Images

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune un nou mecanism de intervenție pe piața alimentară și anume plafonarea adaosului comercial la alimente atunci când inflația depășește pragul de 5%. Până la acel nivel, măsura nu ar fi aplicată.

Barbu a explicat la Antena 3 CNN că și alte insituții intervin, așa cum BNR o face când crește cursul valutar, de exemplu.

„E un mecanism propus pentru că toată lumea spunea că intervin în piață. Ca să reglez partea de inflație, care a crescut, am spus ca plafonarea să se realizeze doar când inflația depășește un prag, până atunci să nu se aplice”, a declarat ministrul Agriculturii.

Ministrul a invocat și argumentele economiștilor, care au arătat că, în urma plafonării adaosului la o serie de produse de bază, o parte din marjele comerciale s-ar fi mutat către alte alimente.

„Analiști economiști au spus că s-a descărcat o parte din adaosul comercial către alte alimente. Așa cum alte instituții intervin când cursul valutar crește foarte mult, așa și noi trebuie să intervenim printr-un mecanism”, a explicat Florin Barbu.

Acesta a respins teza potrivit căreia plafonarea adaosului ar fi pus în pericol supraviețuirea magazinelor sau a procesatorilor.

„Și din zona de retail, și de la procesare au spus că vor intra în faliment cu adaosul comercial plafonat. În 2022, 2023, 2024, când a mers acest mecanism, cifra de afaceri a crescut, deci măsura nu a dus la falimentul magazinelor sau procesatorilor”, a subliniat ministrul.

Barbu a precizat că, deocamdată, măsura este la nivel de propunere și urmează discuții în cadrul coaliției de guvernare.

„O să am o discuție cu PSD, dacă e bună vom merge mai departe în coaliție. Deocamdată e propunere”, a spus el.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost introdusă în iulie 2023 și prelungită de mai multe ori, ultima dată până la 31 martie 2026. Măsura acoperă întreg lanțul agroalimentar, procesatori, distribuitori, comercianți, și a protejat în special consumatorii vulnerabili.

Pe de altă parte, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a spus recent că măsura și-a pierdut eficiența și nu ar trebui prelungită, pentru că piața s-a adaptat și au apărut scumpiri în alte segmente. Conform INS, rata anuală a inflației a ajuns în octombrie 2025 la 9,8%, cu scumpiri mari la mărfuri nealimentare (10,96%) și servicii (10,52%). Alimentele s-au scumpit cu 7,57%.

 

