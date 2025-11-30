Ministrul Agriculturii vrea „regula de 5%”: protecție pentru toate produsele agroalimentare la creșteri abrupte de preț

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Foto: Agerpres

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că va propune un mecanism automat de protecție pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflația depășește 5%. Ideea este inspirată din modul în care BNR intervine pe cursul valutar și vine în contextul în care plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va expira la 31 martie 2026, relatează Agerpres.

„Sunt de acord să nu mai intervenim în piaţă. Noi am intervenit în piaţă atunci când aveam o inflaţie la 31 decembrie 2022 de aproape 13%. Este normal să intervii ca stat, să-ţi protejezi consumatorii, să-ţi protejezi, pe de altă parte, şi fermierii, pentru că plafonarea adaosului comercial reprezintă un preţ mai bun la poarta fermei. Bineînţeles, dacă vrei să ai o marjă de profit mai mare ca şi retail, cu un adaos comercial fix de 20%, normal că vei cere preţul mai mare la fermier. Asta nu s-a înţeles”, a explicat ministrul.

Pentru a elimina acuzațiile de intervenție excesivă în piață, Barbu propune un mecanism previzibil.

„Deci, ca să nu mai fiu acuzat întotdeauna că intervin în piaţă (...) am venit cu o propunere: aşa cum se întâmplă şi la cursul de schimb al euro, când BNR-ul intervine atunci când cursul euro creşte prea tare, să avem şi noi o legislaţie pe inflaţie. Şi atunci când inflaţia e peste 5%, să intre acest mecanism pentru toate produsele agroalimentare. În cazul în care inflaţia este sub 5%, piaţa să fie liberă şi să fie eliminat. Deci, practic, nu mai intervenim în piaţă. Noi avem o responsabilitate asupra inflaţiei şi asupra puterii de cumpărare a românilor şi atunci acest mecanism este foarte simplu. Aşa cum se intervine pe cursul leu-euro, aşa să se intervină şi pe inflaţia din România”, mai spune ministrul.

Barbu insistă că măsura trebuie să fie adoptată prin lege, nu prin hotărâre de guvern

Ministrul susține că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază și-a dovedit utilitatea, în ciuda criticilor inițiale.

Conform acestuia, schema a contribuit la scăderea inflației de la 12,8% în decembrie 2022 la 5,5% în prezent. Tocmai de aceea vrea ca noul mecanism să fie transpus în lege prin Parlament.

„Deocamdată am avut o discuţie cu colegii din Parlament, de la grupul Partidului Social Democrat. Voi merge şi către celelalte grupuri ale partidelor din România şi, bineînţeles, apoi voi avea o discuţie şi cu domnul premier, pentru că această lege vreau să fie aprobată în Parlamentul României, nu în Guvernul României, să nu se spună că Florin Barbu sau domnul premier Bolojan intervin în piaţă. Să fie o lege aprobată în Parlament, care să limiteze creşterea preţurilor la produsele agroalimentare din România, iar acest lucru trebuie să se întâmple până expiră plafonarea, la 31 martie 2026”, adaugă acesta.

Prețurile din preajma sărbătorilor: „Speculaţiile din piaţă trebuie monitorizate atent”

Ministrul avertizează că perioada sărbătorilor de iarnă aduce în mod tradițional scumpiri, dar unele dintre ele pot ascunde practici neloiale.

„Oricine face comercializare speculează în perioada sărbătorilor şi într-adevăr este o creştere. Dar aici sunt atribuţiile Consiliului Concurenţei privind distorsionarea pieţei”, susține Barbu.

„Anumite înţelegeri între magazinele de retail sau între anumiţi producători, aceste practici comerciale neloiale trebuie să dispară. Eu cred că trebuie să avem foarte mare grijă în această perioadă. Bineînţeles, preţurile au crescut şi din cauza preţului la energie şi ştim că sunt costuri suplimentare. Şi acolo eu cred că trebuie intervenit, pentru că tot ceea ce se întâmplă în România privind creşterea preţului la energie, creşterea preţului la combustibil, se reflectă în alimente şi se reflectă şi în inflaţie. Şi am văzut acest lucru, avem o inflaţie destul de mare, de aceea vreau să verifice foarte clar, pentru că avem o legislaţie prin care avem plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, dar Consiliul Concurenţei trebuie să analizeze dacă nu cumva acea marjă care a fost eliminată de la produsele alimentelor de bază nu a fost transferată către alte produse agroalimentare. Şi aici Consiliul Concurenţei poate să intervină”, a explicat ministrul Agriculturii.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost introdusă în iulie 2023 și prelungită de mai multe ori, ultima dată până la 31 martie 2026. Măsura acoperă întreg lanțul agroalimentar – procesatori, distribuitori, comercianți – și a protejat în special consumatorii vulnerabili.

Pe de altă parte, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a spus recent că măsura și-a pierdut eficiența și nu ar trebui prelungită, pentru că piața s-a adaptat și au apărut scumpiri în alte segmente.

Conform INS, rata anuală a inflației a ajuns în octombrie 2025 la 9,8%, cu scumpiri mari la mărfuri nealimentare (10,96%) și servicii (10,52%). Alimentele s-au scumpit cu 7,57%.