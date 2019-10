Schimbare de ultimă oră în strategia lui Mircea Diaconu pentru prezidențiale. Va fi susținut de trei partide în bătălia pentru fotoliul de la Cotroceni

sursă foto: captură antena 3

Mircea Diaconu a anunțat că este susținut pentru bătălia de la Cotroceni de trei partide politice. Anunțul a fost făcut în exclusivitate, la Sinteza Zilei.

„Sunt susținut de trei partide politice, s-a alăturat și Partidul Neoliberal, un partid mai tânăr. Am dat un fel de examen în fața lor. Mi-au pus niște întrebări, le-am răspuns, au fost de acord să mă susțină. Am stabilit apoi termenii susținerii. Am spus că vreau să rămân independent și vreau să îmi protejez această funcție.”, a spus Diaconu.