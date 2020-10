Marcel Ciolacu anunță schimbări majore în PSD. Va fi exclus Mitică Dragomir din partid?

Liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a făcut primele declarații după ședința de astăzi.

”Am stabilit principiile, sunt asumate de toți președinții de Organizații, e normal că i-am felicitat cu toate că am pierdut bătălia directă între Stânga și Dreapta. Dar totuși pentru scorul politic, care la Parlamentare era de 16%, acum este de 32% - 33%.

Am luat act de declarațiile publice ale domnului Mitică Dragomir și am cerut Organizației Sectorului 3 să analizeze de urgență situația astfel încât, până la validare, să am o decizie a organizației dacă Mitică Dragomir va fi sau nu validat ca și consilider general al Capitalei.

Eu consider că e inoportun ca Mitică Dragomir să fie reprezentantul PSD în Consiliul General”, a declarat Marcel Ciolacu.

Unii dintre consilierii aleși ai PSD au ales să se retragă deoarece nu au mai avut încredere că proiectele lor vor fi puse în aplicare de noua administrație. Vorbim aici, de exemplu, de Petre Roman, Daniel Pancu sau Anghel Iordănescu.

Printre cei care au rămas se află Dumitru Dragomir, care a declarat că își va duce mandatul de consilier la bun sfârșit pentru că a fost ales și nu înțelege de ce ar trebui să se retragă.

Pe de altă parte, Marcel Colacu își dorește să renunțe și la alții pentru a promova oameni apropiați cercului de putere din PSD.

Marcel Ciolacu îi reproșează Gabrielei Firea că a pierdut Primăria Capitalei, dar și modul în care a fost întocmită lista de consilieri pentru Consiliul General al Municipiului București, având în vedere că cei din conducerea partidului nu au avut niciun cuvânt de spus, ci doar organizația de București, condusă de Gabriela Firea.